muradortickov

Муроджон Ортиков muradortickov

 
26 летУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка дизайна в фотошопе

Работаю в Photoshop, а также в CorelDRAW ищу дополнительный заработок в интернете.

CorelDRAWPhotoshop
Портфолио
Наружная реклама
нет отзывов
$0.4/час
от $5от 2 дней
#140
Фирменный стиль
нет отзывов
$0.5/час
от $7от 2 дней
#141