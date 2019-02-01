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Муроджон Ортиков
muradortickov
muradortickov
26 лет
Узбекистан
/
Ташкент
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Разработка дизайна в фотошопе
Работаю в Photoshop, а также в CorelDRAW ищу дополнительный заработок в интернете.
CorelDRAW
Photoshop
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