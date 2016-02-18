mylifecode

Иван mylifecode

 
34 годаРоссия/Новороссийск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Доброе время суток! Предлагаю вам комплекс услуг по разработке, раскрутке и рекламе сайтов.

Коротко о себе:

С 2005г занимался дорвеями до 2006. 

С 2006г занимался сайтами для продажи ссылок (sape,linkfeed) до 2008

с 2009г по 2015 получал высшее образование (Прикладная информатика в экономике) (г.Королёв)

с 2013 по 2014г решил немного отойти от сайтостроение и попробовать себя в рекламе. (Контекстная реклама) отслужил полтора года я многому достиг с большими бюджетами испробовал все возможные стратегии в директе и adwords. (г.Москва)

с конца 2014 опять вернулся в сайтостроение и работал Веб-программистом в студии.(г.Мытищи)

Мои Skill: 

  • резиновая верстка
  • адаптивная верстка
  • отзывчивая верстка
  • bootstrap
  • less
  • Yandex.direct - настрою компанию под любой ВАШ бюджет.
Предлагаю вам создание сайтов под ключ:
  • Сайты-визитки
  • Сайты-каталоги
  • Корпоративный
  • Лендинги (Landing page)
  • Интернет-магазин
Какой сайт без посетителей?

  • Продвижение yandex
  • Контекстная реклама yandex direct
  • Контекстная реклама google adwords
  • Я не создаю единого шаблона объявления я подхожу индивидуально к каждому ключу
  • Настрою цели , звонки, всю статистику.
  • Дам шаблон по отчетности или с радостью возьму ваш проект на обслуживание.
  • Вы получаете заказы - я получаю вознаграждения.
  • Работаю на результат
Живу с видом на море, дом, жена, сын и любимая работа.

Работаю только по предоплате.

Пишите, звоните буду рад с вами сотрудничать.

BootstrapСайт-визиткаGoogle Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тексты для сайта газобетона

    $35

    Нужно написать тексты для сайта по производству  газобетона вся информация должна быть написана с уклоном на преимущества неавтоклавного газобетона и газоблоков. Так как тематика уская, рассчитываю на качественный рерайт. Требования: Текст должен быть оформлен с 1 картинкой, списком и ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Тексты для сайта газобетона
Благодарю за интересное и плодотворное сотрудничество. Четко поставленная задача, заказчик всегда на связи, приятен в общении, обязателен. надеюсь поработаем еще!
Качество текстов отличное. Выполнила в срок за сутки. Рекомендую
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