mylifecode

Доброе время суток! Предлагаю вам комплекс услуг по разработке, раскрутке и рекламе сайтов.

Коротко о себе:

С 2005г занимался дорвеями до 2006.

С 2006г занимался сайтами для продажи ссылок (sape,linkfeed) до 2008

с 2009г по 2015 получал высшее образование (Прикладная информатика в экономике) (г.Королёв)

с 2013 по 2014г решил немного отойти от сайтостроение и попробовать себя в рекламе. (Контекстная реклама) отслужил полтора года я многому достиг с большими бюджетами испробовал все возможные стратегии в директе и adwords. (г.Москва)

с конца 2014 опять вернулся в сайтостроение и работал Веб-программистом в студии.(г.Мытищи)

Мои Skill:

резиновая верстка

адаптивная верстка

отзывчивая верстка

bootstrap

less

Yandex.direct - настрою компанию под любой ВАШ бюджет.

Сайты-визитки

Сайты-каталоги

Корпоративный

Лендинги (Landing page)

Интернет-магазин

Предлагаю вам создание сайтов под ключ:Какой сайт без посетителей?

Продвижение yandex

Контекстная реклама yandex direct

Контекстная реклама google adwords

Я не создаю единого шаблона объявления я подхожу индивидуально к каждому ключу

Настрою цели , звонки, всю статистику.

Дам шаблон по отчетности или с радостью возьму ваш проект на обслуживание.

Вы получаете заказы - я получаю вознаграждения.

Работаю на результат

Живу с видом на море, дом, жена, сын и любимая работа.

Работаю только по предоплате.

Пишите, звоните буду рад с вами сотрудничать.