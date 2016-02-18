mylifecode

Нужно написать тексты для сайта по производству газобетона вся информация должна быть написана с уклоном на преимущества неавтоклавного газобетона и газоблоков. Так как тематика уская, рассчитываю на качественный рерайт. Требования: Текст должен быть оформлен с 1 картинкой, списком и ...
Доброе время суток! Предлагаю вам комплекс услуг по разработке, раскрутке и рекламе сайтов.
Коротко о себе:
С 2005г занимался дорвеями до 2006.
С 2006г занимался сайтами для продажи ссылок (sape,linkfeed) до 2008
с 2009г по 2015 получал высшее образование (Прикладная информатика в экономике) (г.Королёв)
с 2013 по 2014г решил немного отойти от сайтостроение и попробовать себя в рекламе. (Контекстная реклама) отслужил полтора года я многому достиг с большими бюджетами испробовал все возможные стратегии в директе и adwords. (г.Москва)
с конца 2014 опять вернулся в сайтостроение и работал Веб-программистом в студии.(г.Мытищи)
Мои Skill:
- резиновая верстка
- адаптивная верстка
- отзывчивая верстка
- bootstrap
- less
- Yandex.direct - настрою компанию под любой ВАШ бюджет.
- Сайты-визитки
- Сайты-каталоги
- Корпоративный
- Лендинги (Landing page)
- Интернет-магазин
- Продвижение yandex
- Контекстная реклама yandex direct
- Контекстная реклама google adwords
- Я не создаю единого шаблона объявления я подхожу индивидуально к каждому ключу
- Настрою цели , звонки, всю статистику.
- Дам шаблон по отчетности или с радостью возьму ваш проект на обслуживание.
- Вы получаете заказы - я получаю вознаграждения.
- Работаю на результат
Работаю только по предоплате.
Пишите, звоните буду рад с вами сотрудничать.
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$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $35Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
8 лет назад
Благодарю за интересное и плодотворное сотрудничество. Четко поставленная задача, заказчик всегда на связи, приятен в общении, обязателен. надеюсь поработаем еще!
Ответный отзыв
Качество текстов отличное. Выполнила в срок за сутки. Рекомендую