mynzu

Мария mynzu

 
46 летРоссия/Ульяновск
18 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Тел. моб.: +7-987-634-12-77

e-mail: [email protected]

ICQ: 401811613

08.2006 – ООО «Парамон-Волга», журнал «Выбирай соблазны большого города», www.vibirai.ru (дизайн, верстка), г. Самара

04.2006-08.2006 – типография «ТВ-пресс» (дизайн, препресс), г. Самара

03.2004-04.2006 – ООО «Сити» (полноцветный рекламно-информационный еженедельник «Сити Симбирск»; создание стиля газеты, дизайн, верстка), г. Ульяновск

08.2001-02.2004 – ООО «Мозаика» (рекламно-информационная газета «Мозаика»; верстка, изготовление рекламных макетов), г. Ульяновск

05.2001-08.2001 – ООО ИД «Известия Симбирской губернии» (верстка политического еженедельника и газет развлекательного характера), г. Ульяновск

04.1997-03.2001 – пресс-центр администрации Железнодорожного района Ульяновска, редакция газеты «Районные вести» (создание стиля газеты, набор текстов, верстка)

Знание ПК:

CorelDraw, Photoshop, InDesign, Illustator

Портфолио
Показать больше работ
Верстка полиграфии
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
нет рейтинга