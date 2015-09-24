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08.2006 – ООО «Парамон-Волга», журнал «Выбирай соблазны большого города», www.vibirai.ru (дизайн, верстка), г. Самара
04.2006-08.2006 – типография «ТВ-пресс» (дизайн, препресс), г. Самара
03.2004-04.2006 – ООО «Сити» (полноцветный рекламно-информационный еженедельник «Сити Симбирск»; создание стиля газеты, дизайн, верстка), г. Ульяновск
08.2001-02.2004 – ООО «Мозаика» (рекламно-информационная газета «Мозаика»; верстка, изготовление рекламных макетов), г. Ульяновск
05.2001-08.2001 – ООО ИД «Известия Симбирской губернии» (верстка политического еженедельника и газет развлекательного характера), г. Ульяновск
04.1997-03.2001 – пресс-центр администрации Железнодорожного района Ульяновска, редакция газеты «Районные вести» (создание стиля газеты, набор текстов, верстка)
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