Хорошие знания в HTML5, CSS3, JS, jQuery, PHP, Bootstrap, Node.js. Готов работать как с мелкими, так и с крупными проектами. Выполняю работу максимально быстро и качественно, за минимальные сроки. Сейчас работаю по невысоким расценкам, так как работаю над пополнением количества положительных отзывов на этом сайте, для создания хорошего
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