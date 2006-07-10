naryzhny

Илья Нарыжный naryzhny

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сконвертировать PPT в SWF

    $50

    Необходимо сконвертировать существующую презентацию в SWF. Требования: Кадры меняются с таким же таймингом как и в существующей презентации. Музыка проигрывается по кругу. Когда презентация закончилась необходимо отображать последний слайд и проигрывать музыку. Элементы контроля должны отсутствовать или сведены к минимуму ...

    HTML
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн + верстка сайта поликлиники

    $500

    Краткое техническое задание Сайт будет представлять из себя интернет сайт клинники. Где посетители смогут обратиться за помощью к специалисту. Разработка будет проходить в несколько этапов(возможны вариации). 1) Разработка дизайна (в виде графического файла). Предоставляется 3 ...

    Верстка сайтаCSS
    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка интерфейса для форума IPB

    $50

    Необходимо разработать не слишком навороченный скин для тематического форума на основе IPB 2.1.6. Требования к скину: 1) Устанавливается на версию IPB 2.1.6 (дистрибутивами могу обеспечить либо дать доступ на сервер) 2) Поставляется как ipb_skin-*.gz и ipb_images-*.gz либо установкой непосредственно на ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lava
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Переработка веб-интерфейса
Отличный заказчик :)
Все было сделано, красиво, быстро и четко! Доволен:) Продолжаю работать дальше с Сергеем.
Ответный отзыв
switcher
Ов Денис 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Сконвертировать PPT в SWF
Приятно работать. Четкое тз. Оплата своевременная. Рекомендую!
Как всегда: все во время и так как надо:) Рекомендую!
Ответный отзыв
switcher
Ов Денис 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Баннер для сайта посвященного тренингам по пикапу
Приятный человек. Четко сформулированно тз. Оплата во время. Рекомендую!
Быстро и качественно! Денис хорошо понимает заказчика, что немаловажно при заказе работ через интернет. Рекомендую.
Ответный отзыв