Необходимо сконвертировать существующую презентацию в SWF. Требования: Кадры меняются с таким же таймингом как и в существующей презентации. Музыка проигрывается по кругу. Когда презентация закончилась необходимо отображать последний слайд и проигрывать музыку. Элементы контроля должны отсутствовать или сведены к минимуму ...
- $50Презентации1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Необходимо разработать анимированный баннер для сайта http://heartbreaker.ru Желательно чтобы был в тему основному сайту.Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Краткое техническое задание Сайт будет представлять из себя интернет сайт клинники. Где посетители смогут обратиться за помощью к специалисту. Разработка будет проходить в несколько этапов(возможны вариации). 1) Разработка дизайна (в виде графического файла). Предоставляется 3 ...Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо разработать не слишком навороченный скин для тематического форума на основе IPB 2.1.6. Требования к скину: 1) Устанавливается на версию IPB 2.1.6 (дистрибутивами могу обеспечить либо дать доступ на сервер) 2) Поставляется как ipb_skin-*.gz и ipb_images-*.gz либо установкой непосредственно на ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Проект достаточно простой. См. файл. Дальнейшее описание по почте, ICQ либо лично.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад