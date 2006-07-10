Необходимо сконвертировать существующую презентацию в SWF. Требования: Кадры меняются с таким же таймингом как и в существующей презентации. Музыка проигрывается по кругу. Когда презентация закончилась необходимо отображать последний слайд и проигрывать музыку. Элементы контроля должны отсутствовать или сведены к минимуму ...