nata12311

Наталія nata12311

 
34 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Допомога з СРМ Бітрікс

    Наразі в нас є перелік запитань, які ми маємо на меті реалізувати в межах Бітрікс. В нашій системі наразі 5 користувачів. 1. Першочергова задача - налаштувати наскрізну аналітику: у нас працює контекстна та таргетована реклама, декілька ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Анімаційний ролик

    Треба створити мультик-відеоролик на 01:00 хв. Приклад нашого минулого ролика: [url=https://www.youtube.com/watch?v=OWrJoCxR_g0&amp;ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80]https://www.youtube.com/watch?v=OWrJoCxR_g0&amp;ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80 [/url]Текст є, необхідно дубляж

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Монтаж видеоролика

    Здравствуйте! ☺️ 💁Мы компания по предоставлению услуг удаленного ассистента для предпринимателей👩‍💻 🎯[b]Задача[/b] - смонтировать видеоролик на тематику использования нашего сервиса [i](искусственного интеллекта SiriPro) [/i][b]Видео материалы[/b] - стоки 🌟 [b]Длительность[/b] готового ролика - [b]1 минута [/b][b]Сюжет[/b] - два предпринимателя, один использует ...

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    2 года назад