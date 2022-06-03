Наразі в нас є перелік запитань, які ми маємо на меті реалізувати в межах Бітрікс. В нашій системі наразі 5 користувачів. 1. Першочергова задача - налаштувати наскрізну аналітику: у нас працює контекстна та таргетована реклама, декілька ...
- Базы данных3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нам необходимо ввести в Битрикс шаблонные сообщения (их будет около 20) и сделать, чтобы с клиентами до определенного момента общался искусственный интеллект.Служба поддержкинет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Треба створити мультик-відеоролик на 01:00 хв. Приклад нашого минулого ролика: [url=https://www.youtube.com/watch?v=OWrJoCxR_g0&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80]https://www.youtube.com/watch?v=OWrJoCxR_g0&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80 [/url]Текст є, необхідно дубляжВидеомонтаж7 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Мы хотим внедрить в работу компании программу Notion. Необходимо по существующему ТЗ это сделать.Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте! ☺️ 💁Мы компания по предоставлению услуг удаленного ассистента для предпринимателей👩💻 🎯[b]Задача[/b] - смонтировать видеоролик на тематику использования нашего сервиса [i](искусственного интеллекта SiriPro) [/i][b]Видео материалы[/b] - стоки 🌟 [b]Длительность[/b] готового ролика - [b]1 минута [/b][b]Сюжет[/b] - два предпринимателя, один использует ...Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт2 года назад