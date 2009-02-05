Баннер состоит из 4-х показов: - призыв к поездке - оператор №1 - страна - цена - оператор №2 - страна - цена - название агентсва, телефоны. ...
Баннеры9 заявок
Закрыт
16 лет назад
Баннер состоит из 4-х показов: - призыв к поездке - оператор №1 - страна - цена - оператор №2 - страна - цена - название агентсва, телефоны. ...
Нотация eEPC - нотация моделирования бизнес процессв. Цель проекта: - Предоставить пользоваелю возможность смоделировать бизнес процесс согласно нотации eEPC, - графически изобразить смоделированный процесс - позволить пользователю выделять графические ...