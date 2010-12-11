nefedovd

Денис Нефёдов nefedovd

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML/CSS/Flexbox/Bootstrap/JS/jQuery/PHP/MySQL/WordPress

Имею опыт работы по HTML/CSS верстке с использованием Flexbox/Bootstrap/JS по макетам PSD. Поэтому очень хочу себя попробовать на фриланс. Цены на проект обсуждаю гибко, сроки не затягиваю. Также могу установить, настроить WordPress, поправить шаблоны, внести правки т.п. по Вашему ТЗ.

  • Перевод/рерайтинг статей на компьютерную тематику

    Требуется копирайтер/рерайтер со знанием английского языка на срок от 2 недель. Задача: Запустился новый новостной портал Apple. Необходимо наполнить контент сайта. Для этого мы будем его наполнять ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание логотипа, favicon и иконок навигации

    $30

    Необходимо создание логотипа, favicon и иконок навигации для социальной сети (соц сеть предназначена для любителей, обладателей техники Apple) Название соцсети вЯблоке (vyabloke.com - дизайн сайта еще дорабатывается...) Создание лого Создание favicon для ...

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание программы расчета ламинации ПВХ профиля

    Имеется программа в excell для расчета заказа по ламинации профиля пвх. На основе ее сделать сделать программу с графической оболочкой и удобным редактированием конфигурационного файла. Программа выполняет расчет заказа из заданных параметров: код заказчика, артикул ...

    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • E-магазин запчастей и аксессуаров Apple

    Переделать интернет магазин на joomla + virtuemart для продажи аксессуаров и запчастей Apple. Возможно изготовление магазина и на другой CMS системе. Ваши предложения и цены! Возможно просто создание шаблона под интернет магазин + ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменение дизайна сайта по продаже ПВХ систем

    Необходимо изменить дизайн сайта компании ООО "ПРОФИЛь-СЕРВИС". Компания Профиль-Сервис официальный представитель в Украине одного из крупнейших производителей ПВХ-материалов концерна FIRAT. Ссылка на сайт: http://www.profilservice.com.ua Хотим освежить дизайн, также добавить ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта для агентства недвижимости

    Создание сайта (портала) с разработкой фирменного дизайна для агентства недвижимости. На портале необходимо будет разместить кк контактную информацию об агенстве, так и: раздел новости раздел база данных обьектов раздел описание агентства ...

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание шаблона для трекера

    Создание шаблона и лого для трекера. Трекер работает на движке TBDev Yuna Scatari. Информация о движке http://bit-torrent.kiev.ua/ Тематика трекера: фильмы, музыка, игры PC. Прошу указать ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад