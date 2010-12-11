HTML/CSS/Flexbox/Bootstrap/JS/jQuery/PHP/MySQL/WordPress

Имею опыт работы по HTML/CSS верстке с использованием Flexbox/Bootstrap/JS по макетам PSD. Поэтому очень хочу себя попробовать на фриланс. Цены на проект обсуждаю гибко, сроки не затягиваю. Также могу установить, настроить WordPress, поправить шаблоны, внести правки т.п. по Вашему ТЗ.