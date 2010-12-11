Требуется копирайтер/рерайтер со знанием английского языка на срок от 2 недель. Задача: Запустился новый новостной портал Apple. Необходимо наполнить контент сайта. Для этого мы будем его наполнять ...
Имею опыт работы по HTML/CSS верстке с использованием Flexbox/Bootstrap/JS по макетам PSD. Поэтому очень хочу себя попробовать на фриланс. Цены на проект обсуждаю гибко, сроки не затягиваю. Также могу установить, настроить WordPress, поправить шаблоны, внести правки т.п. по Вашему ТЗ.
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо создание логотипа, favicon и иконок навигации для социальной сети (соц сеть предназначена для любителей, обладателей техники Apple) Название соцсети вЯблоке (vyabloke.com - дизайн сайта еще дорабатывается...) Создание лого Создание favicon для ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Создание шаблона социальной сети для сайта под управлением InstatntCMS. Тематика шаблона по запрсу в ЛС.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Имеется программа в excell для расчета заказа по ламинации профиля пвх. На основе ее сделать сделать программу с графической оболочкой и удобным редактированием конфигурационного файла. Программа выполняет расчет заказа из заданных параметров: код заказчика, артикул ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт13 лет назад
Переделать интернет магазин на joomla + virtuemart для продажи аксессуаров и запчастей Apple. Возможно изготовление магазина и на другой CMS системе. Ваши предложения и цены! Возможно просто создание шаблона под интернет магазин + ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо изменить дизайн сайта компании ООО "ПРОФИЛь-СЕРВИС". Компания Профиль-Сервис официальный представитель в Украине одного из крупнейших производителей ПВХ-материалов концерна FIRAT. Ссылка на сайт: http://www.profilservice.com.ua Хотим освежить дизайн, также добавить ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
Создание сайта (портала) с разработкой фирменного дизайна для агентства недвижимости. На портале необходимо будет разместить кк контактную информацию об агенстве, так и: раздел новости раздел база данных обьектов раздел описание агентства ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт14 лет назад
Создание шаблона и лого для трекера. Трекер работает на движке TBDev Yuna Scatari. Информация о движке http://bit-torrent.kiev.ua/ Тематика трекера: фильмы, музыка, игры PC. Прошу указать ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад