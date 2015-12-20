[b]Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. [/b] Необходимо провести масштабную работу на образовательном ресурсе [url=http://xn----7sbkbh2ej4fm.xn--p1ai]сдать-егэ.рф[/url] в плане внесения правок в статьи сайта и их оптимизацию по шаблону из ТЗ [b] Задача: Оптимизировать статьи согласно ТЗ [/b]— Заточить каждую из статей под ...
- $180Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо исправить ряд ошибок на сайте сдать-егэ.рф: 1. Исправить ошибки W3C валидатора: validator.w3.org и jigsaw.w3.org/css-validator 2. Исправить ошибки в микроразметке (vcard и так далее) по сервисам Яндекса и Гугла 3. Закрыть внешние сквозные ссылки в шаблоне ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $195
Требования к Вашей работе следующие: [i]1. Создание мобильной версии 2. Хороший просмотр блога на широкоформатном мониторе 3. Поменьше PNG картинок, чтобы не весил слишком много 4. Предусмотреть места для рекламы (контекст, баннеры, строчка) 5. Создать простенький логотип 6. Верхнее и нижнее ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать дизайн для блога по подготовке к ЕГЭ: сдать-егэ.рф [b]Требования к Вашей работе следующие:[/b] [i]1. Создание мобильной версии 2. Хороший просмотр блога на широкоформатном мониторе 3. Поменьше PNG картинок, чтобы не весил слишком много 4. Предусмотреть ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад