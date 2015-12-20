nekrasovv

Иван Некрасов nekrasovv

 
31 годРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать образовательный ресурс для увеличения трафика с ПС

    $180

    [b]Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.  [/b] Необходимо провести масштабную работу на образовательном ресурсе [url=http://xn----7sbkbh2ej4fm.xn--p1ai]сдать-егэ.рф[/url] в плане внесения правок в статьи сайта и их оптимизацию по шаблону из ТЗ [b] Задача: Оптимизировать статьи согласно ТЗ [/b]— Заточить каждую из статей под ...

    Семантическое ядро
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта: W3C, микроразметка, внешние ссылки, кроссбраузерность

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо исправить ряд ошибок на сайте сдать-егэ.рф:  1. Исправить ошибки W3C валидатора: validator.w3.org и jigsaw.w3.org/css-validator  2. Исправить ошибки в микроразметке (vcard и так далее) по сервисам Яндекса и Гугла 3. Закрыть внешние сквозные ссылки в шаблоне ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание техдизайна для блога по подготовке к ЕГЭ

    $195

    Требования к Вашей работе следующие: [i]1. Создание мобильной версии 2. Хороший просмотр блога на широкоформатном мониторе 3. Поменьше PNG картинок, чтобы не весил слишком много 4. Предусмотреть места для рекламы (контекст, баннеры, строчка) 5. Создать простенький логотип 6. Верхнее и нижнее ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать дизайн для авторского блога по подготовке к ЕГЭ

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать дизайн для блога по подготовке к ЕГЭ: сдать-егэ.рф [b]Требования к Вашей работе следующие:[/b] [i]1. Создание мобильной версии 2. Хороший просмотр блога на широкоформатном мониторе 3. Поменьше PNG картинок, чтобы не весил слишком много 4. Предусмотреть ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта: W3C, микроразметка, внешние ссылки, кроссбраузерность
Все отлично, адекватное общение, быстрая оплата, сотрудничеством доволен.
Все качественно и быстро!
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