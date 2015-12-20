[b]Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. [/b] Необходимо провести масштабную работу на образовательном ресурсе [url=http://xn----7sbkbh2ej4fm.xn--p1ai]сдать-егэ.рф[/url] в плане внесения правок в статьи сайта и их оптимизацию по шаблону из ТЗ [b] Задача: Оптимизировать статьи согласно ТЗ [/b]— Заточить каждую из статей под ...