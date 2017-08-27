nelovkoe

Алиса nelovkoe

 
33 годаРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Графический дизайнер и ретушер
  • Более 5 лет создаю полиграфию.
  • Работала с американскими и европейскими компаниями.
  • Работала с 3мя ювелирными сетями всероссийского масштаба.
  • Профессионально ретуширую и занимаюсь предметной фотографией (каталожная и творческая съемка).
  • Снимаю и редактирую видео.
  • Есть опыт создания gif и flash анимаций.
  • Создавала дизайн полиграфии для крупнейших автомобильных компаний на российском рынке (щиты, каталоги, визитки, прессволлы)
  • Не делаю логотипов.
  • Не создаю сайтов, но могу подготовить макет для верстальщика.
  • Есть опыт администрирования сайта на Simpla.
  • Масштабирую необходимый макет на нужное количество поверхностей (полиграфия, web) быстро и без потерь в качестве.
  • Быстро создаю и готовлю к печати каталоги, трилоиды и буклеты.
Портфолио по полиграфии: https://goo.gl/8AaDbX

Портфолио по ретуши: https://goo.gl/vGM8tT

FlashSimpla
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