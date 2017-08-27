Графический дизайнер и ретушер
- Более 5 лет создаю полиграфию.
- Работала с американскими и европейскими компаниями.
- Работала с 3мя ювелирными сетями всероссийского масштаба.
- Профессионально ретуширую и занимаюсь предметной фотографией (каталожная и творческая съемка).
- Снимаю и редактирую видео.
- Есть опыт создания gif и flash анимаций.
- Создавала дизайн полиграфии для крупнейших автомобильных компаний на российском рынке (щиты, каталоги, визитки, прессволлы)
- Не делаю логотипов.
- Не создаю сайтов, но могу подготовить макет для верстальщика.
- Есть опыт администрирования сайта на Simpla.
- Масштабирую необходимый макет на нужное количество поверхностей (полиграфия, web) быстро и без потерь в качестве.
- Быстро создаю и готовлю к печати каталоги, трилоиды и буклеты.
Портфолио по ретуши: https://goo.gl/vGM8tT
Действие аккаунта приостановлено!
Наружная реклама
нет отзывов
$12/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга