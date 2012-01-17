Требуется специалист для разработки системы видео связи на основе jabber+jingle либо аналогичных. Поддержка платформ windows, android обязательна. Владение устройством на Android обязательно (для тестов). ...
Parallex Web Systems
Компания Parallex основана 27 мая 2009 года. Основное направление — разработка web-систем.
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- $4000Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $665
Требуется специалист на длительный период для разработки системы видео связи на основе протоколов sip или связки jabber+jingle либо аналогичных. Необходима также поддержка видео связи через клиенты на Android. Продвинутое знание Android ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Необходим человек для длительной поддержки и доработки интернет-магазина http://holod54.ru на основе Wordpress. Было разработано несколько плагинов, теперь необходима их доработка и создание новых. Знание wordpress, php, mysql - достаточное для выполнения задания. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад