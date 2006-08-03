В Т.З. описаны общее пожелания к исполнителям Проект к которому пишется дополнения сейчас полностью работоспособен и нуждается в долгосрочном сотрудничестве. С уважением, Владимир.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Добрый день. Уважаемые дамы и господа. Нужно сверстать уже готовый дизайн сайта под запросы программиста.. Связь будет осуществляться непосредственно с двумя лицами с координатором проекта и программистом. Срок выполнения 1 неделя. Работа не сложная , но в некоторых случаях ...HTML-верстка36 заявокЗакрыт17 лет назад
бюджет пока не поределен жду Ваших предложений за рание благодаренНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $4
Нужно заполнить сайт Compservice.in.ua Полный пакет работ = 300 описаний = 4 wmz Всего нужно около 2000 описаний Подробности при перепискеПоиск информации20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5
Добрый день Требуеться создать новый или изменить текст на существующем баннере Работа несложная , баннер очень простойБаннеры15 заявокЗакрыт17 лет назад