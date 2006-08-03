netrino

Владимир netrino

 
38 летУкраина/Сумы
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Система парсеров для сайта

    В Т.З. описаны общее пожелания к исполнителям Проект к которому пишется дополнения сейчас полностью работоспособен и нуждается в долгосрочном сотрудничестве. С уважением, Владимир.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта

    $30

    Добрый день. Уважаемые дамы и господа. Нужно сверстать уже готовый дизайн сайта под запросы программиста.. Связь будет осуществляться непосредственно с двумя лицами с координатором проекта и программистом. Срок выполнения 1 неделя. Работа не сложная , но в некоторых случаях ...

    Верстка сайтаДизайн сайта
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Заполнение сайта

    $4

    Нужно заполнить сайт Compservice.in.ua Полный пакет работ = 300 описаний = 4 wmz Всего нужно около 2000 описаний Подробности при переписке

    Поиск информации20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать или изминить баннер

    $5

    Добрый день Требуеться создать новый или изменить текст на существующем баннере Работа несложная , баннер очень простой

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад