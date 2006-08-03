Добрый день. Уважаемые дамы и господа. Нужно сверстать уже готовый дизайн сайта под запросы программиста.. Связь будет осуществляться непосредственно с двумя лицами с координатором проекта и программистом. Срок выполнения 1 неделя. Работа не сложная , но в некоторых случаях ...