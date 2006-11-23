newfolder

Гость newfolder

 
38 летУкраина/Николаев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Опыт работы:

- PHP, MySQL, Javascript, DHTML - 3 года

- FLash, Action Script - 2 года

- портинг J2ME игр 1 год

- Тим лидер J2ME комманды - 1 год

- Проект менеджер веб разработок - 1 год

На данный момент занимаюсь разработкой сложных Flash приложений и управлением персоналом.

PHPJavascriptMySQL

  • PHP программист

    $600

    На постоянную высокооплачиваемую работу в офисе требуются: C# / C++ Программисты - C++ / С#, ASP.NET - SQL - HTML, Javascript - Опыт работы не менее одного года PHP программисты - PHP - MySQL - HTML, CSS - Javascript - Знание Ajax и DHTML - большой ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Необходимо раскрутить сайт http://ws-infinity.ws . Без опыта расскрутки и без примеров Ваших работ прошу не беспокоить. Основной упор необходимо ставить на гугл. Русские поисковые системы меня не интересуют. От победителя данного бида требуется составить подробный план продвижения ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Потоковое видео

    $1000

    На сайте проигрываются потоковые видео форматов Real Player и Windows Media Player. Необходимо создать универсальный проигрыватель этих видео с возможностью его управления.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад