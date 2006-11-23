На постоянную высокооплачиваемую работу в офисе требуются: C# / C++ Программисты - C++ / С#, ASP.NET - SQL - HTML, Javascript - Опыт работы не менее одного года PHP программисты - PHP - MySQL - HTML, CSS - Javascript - Знание Ajax и DHTML - большой ...
Опыт работы:
- PHP, MySQL, Javascript, DHTML - 3 года
- FLash, Action Script - 2 года
- портинг J2ME игр 1 год
- Тим лидер J2ME комманды - 1 год
- Проект менеджер веб разработок - 1 год
На данный момент занимаюсь разработкой сложных Flash приложений и управлением персоналом.
- $600Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо раскрутить сайт http://ws-infinity.ws . Без опыта расскрутки и без примеров Ваших работ прошу не беспокоить. Основной упор необходимо ставить на гугл. Русские поисковые системы меня не интересуют. От победителя данного бида требуется составить подробный план продвижения ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
На сайте проигрываются потоковые видео форматов Real Player и Windows Media Player. Необходимо создать универсальный проигрыватель этих видео с возможностью его управления.Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад