neznakomka19

Основные данные:
Желаемая позиция: Junior Developer C# MVC
Опыт разработки: более 1 года
Иностранные языки: английский (начальный)
Образование:
2013-2018, среднее профессиональное
Сызранский политехнический колледж
Специализация: информационные системы (по отраслям)
2018-2022, бакалавр
Самарский государственный экономический университет
Факультет: экономика
Специализация: Финансы и кредит
Опыт работы: учебная деятельность(защита диплома) на тему «Разработка системы защиты персональных данных на предприятии»
Профессиональные навыки: знание языка программирования C#, MVC, .NET, entity framework, WinForms, ASP.NET
Опыт работы с: среда разработки MS Visual Studio 2019, СУБД MS SQL Server 2019, PostgreSQL, система контроля версий Git, OC Windows
О себе: серьезное отношение к работе, исполнительность, обучаемость, усидчивость