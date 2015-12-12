neznakomka19

Любовь neznakomka19

 
27 летРоссия/Сызрань
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Junior Developer C#

Основные данные:

Желаемая позиция: Junior Developer C# MVC

Опыт разработки: более 1 года

Иностранные языки: английский (начальный)

Образование:

2013-2018, среднее профессиональное

Сызранский политехнический колледж

Специализация: информационные системы (по отраслям)

2018-2022, бакалавр

Самарский государственный экономический университет

Факультет: экономика

Специализация: Финансы и кредит

Опыт работы: учебная деятельность(защита диплома) на тему «Разработка системы защиты персональных данных на предприятии»

Профессиональные навыки: знание языка программирования C#, MVC, .NET, entity framework, WinForms, ASP.NET

Опыт работы с: среда разработки MS Visual Studio 2019, СУБД MS SQL Server 2019, PostgreSQL, система контроля версий Git, OC Windows

О себе: серьезное отношение к работе, исполнительность, обучаемость, усидчивость

PostgreSQLGitASP.NETSQLWinForms
Отзывы заказчиков
Lubimskaya89
Ольга 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Решить уравнения по матемитике
Все сделано отлично, в соответствии с требованиями и быстро! Рекомендую!
Рада сотрудничеству с Ольгой. Рекомендую!
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