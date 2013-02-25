nick2

Николай Иванов nick2

 
44 годаРоссия/Азов
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Хранилище файлов

    Требуется создать сайт (хранилище файлов) по аналогии с проводником windows. А именно: 1. слева дерево файлов и папок 2. сверху строка навигации и поиска обычного и расширенного (по атрибутам файлов) 3. внизу отображение основных атрибутов выделенного файла или ...

    Bootstrap
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг сайтов

    Здравствуйте, требуется эмулировать работу с сайтами elcats.ru и japancats.ru Пример: Выбираем марку, модель, группу запчастей, подгруппу запчастей, затем выходит табличка и картинка с запчастями. В таблице меняем ссылку "цена" на нашу ссылку. Все эти шаги надо ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модификация системы на c#

    1. разработка и интегрирование новой адаптивной верстки  2. разработка интеграционных интерфейсов   в дальнейшем постоянная поддержка системы

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поддержка сайта на Symfony 1.4

    $500

    Требуется периодическая доработка сайта на симфони: -- оптимизация скриптов -- мелкие доработки -- незамедлительное реагирование на возникающие ошибки на сайте, их исправление. Бюджет - до $300 в месяц, возможно больше, зависит от объема работ. Оплата за отработанные часы.

    Symfony
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад