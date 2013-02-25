Требуется создать сайт (хранилище файлов) по аналогии с проводником windows. А именно: 1. слева дерево файлов и папок 2. сверху строка навигации и поиска обычного и расширенного (по атрибутам файлов) 3. внизу отображение основных атрибутов выделенного файла или ...