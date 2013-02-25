Требуется создать сайт (хранилище файлов) по аналогии с проводником windows. А именно: 1. слева дерево файлов и папок 2. сверху строка навигации и поиска обычного и расширенного (по атрибутам файлов) 3. внизу отображение основных атрибутов выделенного файла или ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработка сайта с видео-семинарами с использованием, например, BigBlueButton.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется эмулировать работу с сайтами elcats.ru и japancats.ru Пример: Выбираем марку, модель, группу запчастей, подгруппу запчастей, затем выходит табличка и картинка с запчастями. В таблице меняем ссылку "цена" на нашу ссылку. Все эти шаги надо ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
1. разработка и интегрирование новой адаптивной верстки 2. разработка интеграционных интерфейсов в дальнейшем постоянная поддержка системыПрикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Требуется периодическая доработка сайта на симфони: -- оптимизация скриптов -- мелкие доработки -- незамедлительное реагирование на возникающие ошибки на сайте, их исправление. Бюджет - до $300 в месяц, возможно больше, зависит от объема работ. Оплата за отработанные часы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад