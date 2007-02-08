nietzschean

Михаил Гущин nietzschean

 
38 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

опыт в проектировании, разработке и поддержке баз данных

настройка работы офисных приложений, установка и сопровождение операционных систем семейства Windows

знание таких языков программирования, как Delphi, Basic, C++ Builder,

большой опыт по созданию сайтов средствами HTML (на уровне тэгов), JavaScript, PHP + mySQL, в перспективе – Perl, Java

владею такими приложениями, как Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Dreamvewer, Macromedia Flash и др.

Знание языка SQL

Опыт работы с MS SQL Server 2000.

Дополнительная информация:

имеется выделенный доступ в сеть Интернет по технологии ADSL – могу без ограничений по времени находиться в сети.

иностранный язык – английский (базовый технический)

легко обучаюсь новым программным приложениям

PHPJavascriptMySQLHTMLDelphiPerl