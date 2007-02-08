nietzschean

Необходимо средствами PHP обращаться к сайту arbitrage.webmoney.ru проходить авторизацию с использованием ключа Keeper.Light и выставлять/снимать претензии. Оптимальный вариант решения: php-скрипт, в котором происходит имитация работы браузера с использованием библиотеки CURL. скрипт будет работать в CRON ...
опыт в проектировании, разработке и поддержке баз данных
настройка работы офисных приложений, установка и сопровождение операционных систем семейства Windows
знание таких языков программирования, как Delphi, Basic, C++ Builder,
большой опыт по созданию сайтов средствами HTML (на уровне тэгов), JavaScript, PHP + mySQL, в перспективе – Perl, Java
владею такими приложениями, как Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Dreamvewer, Macromedia Flash и др.
Знание языка SQL
Опыт работы с MS SQL Server 2000.
Дополнительная информация:
имеется выделенный доступ в сеть Интернет по технологии ADSL – могу без ограничений по времени находиться в сети.
иностранный язык – английский (базовый технический)
легко обучаюсь новым программным приложениям
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищу человека на подработку. Не могу гарантировать постоянную загрузку, но проекты есть. Задачи - разработка сервисов для сайтов на 1С-Битрикс. От Вас хотел бы получить микро-резюме, примеры работ, желаемую оплату за 1 час работы. Всю информацию присылать в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Требуется нарисовать дизайн для главной страницы сайта колледжа. Подробности в письме или по icq. [email protected] icq: 113016595Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад