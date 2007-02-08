nietzschean

Ищу человека на подработку. Не могу гарантировать постоянную загрузку, но проекты есть. Задачи - разработка сервисов для сайтов на 1С-Битрикс. От Вас хотел бы получить микро-резюме, примеры работ, желаемую оплату за 1 час работы. Всю информацию присылать в ...