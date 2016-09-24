niiinteh

Владимир niiinteh

 
57 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Вставить микроразметку на сайт WordPress

    Микроразметка рейтинга Для образца микроразметки, берем страницу сайта - http://www.yell.ru/kirov/com/region-stroy-ooo_10142153/ пример содержания микроразметки для яндекса и гугла Как видит данную микроразметку Гугл - https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ Как видит данную микроразметку Яндекс - https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать сайт с админкой

    Написать сайт с админкой, социальная сеть со всеми вытекающими... большая посещаемость, большая активность, скорость загрузки страниц и т.д. Просьба сразу описывать как вы будите делать эту задачу, что бы мы имели понимание.  сайт без дизайна ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать статьи и опубликовать их на информационных ресурсах

    Написать информационные статьи и обзоры и опубликовать их на авторитетных, качественных информационных ресурсах, желательно с ссылкой на сайт. Статьи новости, обзоры 3000-4000 символов, тематика Научно-исследовательский институт, требуется 10-15 статей

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад