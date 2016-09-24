Микроразметка рейтинга Для образца микроразметки, берем страницу сайта - http://www.yell.ru/kirov/com/region-stroy-ooo_10142153/ пример содержания микроразметки для яндекса и гугла Как видит данную микроразметку Гугл - https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ Как видит данную микроразметку Яндекс - https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Написать сайт с админкой, социальная сеть со всеми вытекающими... большая посещаемость, большая активность, скорость загрузки страниц и т.д. Просьба сразу описывать как вы будите делать эту задачу, что бы мы имели понимание. сайт без дизайна ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Для 30 сайтов одинаковой тематики нужно написать уникальный контент: для главной страницы 500-1000 символов, для страницы правила - рерайт, партнерам - рерайт, помощь - рерайтКопирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать информационные статьи и обзоры и опубликовать их на авторитетных, качественных информационных ресурсах, желательно с ссылкой на сайт. Статьи новости, обзоры 3000-4000 символов, тематика Научно-исследовательский институт, требуется 10-15 статейКопирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад