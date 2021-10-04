nikita8343

Никита nikita8343

 
28 летРоссия/Иваново
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Описание проекта

    Требуется составить описание для маркетплейса узкой направленности, в т.ч. описать преимущества, особенности, принципы работы - показать, почему это так интересно. Текст описания будет использоваться на сайте и в рекламных целях.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка названия тематической доски объявлений

    Требуется: 1. Разработка названия для тематической доски объявлений. 2. Проверка на индивидуальность. 3. Выбор свободного имени домена. 4. Разработка товарного знака (логотипа) и его регистрация в Роспатент.

    Нейминг и Слоганы9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание доски объявлений

    Разработка доски объявлений. Требуемый функционал: - Личный кабинет пользователя - ЛК администратора/модератора - Фильтрация при поиске/выбор раздела-подраздела - Платные услуги (поднятие, выделение цветом, возможность создания большего числа объявлений итд) - Добавление объявлений в избранное - Комментарии к объявлениям - Личные сообщения между ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Создание логотипа
Очень было приятно работать с Никитой и Виталием! Понимают конечную цель проекта. Знают, видят, что должно быть. Очень понятно объясняют суть того, что нужно. Легко работать, оплата вовремя )) С радостью продолжу сотрудничество ;-)
Алена - прекрасный специалист. Работу сделала очень быстро, предложила много интересных вариантов на выбор. Все правки были внесены оперативно и в соответствии с запросом. Будем обращаться к ней еще. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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