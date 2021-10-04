nikita8343

Требуется продвижение сайта в интернете - SEO, SMM, контекстная реклама итд.
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется составить описание для маркетплейса узкой направленности, в т.ч. описать преимущества, особенности, принципы работы - показать, почему это так интересно. Текст описания будет использоваться на сайте и в рекламных целях.Копирайтинг16 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создание логотипа для сайта. Сайт представляет из себя тематическую доску объявлений/маркетплейсЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется: 1. Разработка названия для тематической доски объявлений. 2. Проверка на индивидуальность. 3. Выбор свободного имени домена. 4. Разработка товарного знака (логотипа) и его регистрация в Роспатент.Нейминг и Слоганы9 заявокЗакрыт2 года назад
Разработка доски объявлений. Требуемый функционал: - Личный кабинет пользователя - ЛК администратора/модератора - Фильтрация при поиске/выбор раздела-подраздела - Платные услуги (поднятие, выделение цветом, возможность создания большего числа объявлений итд) - Добавление объявлений в избранное - Комментарии к объявлениям - Личные сообщения между ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт2 года назад