nikitishin

Дмитрий Никитишин nikitishin

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсинг товаров на сайт опенкарт

    $70

    Задача включает парсинг ссылок на товары интернет-магазина с сортировкой по наличию. Необходимо создать два файла: один для товаров в наличии, другой для отсутствующих. После сортировки требуется загрузить на сайт заголовки, фотографии, артикулы, цены, описания и характеристики доступных товаров.

    Opencart
    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подключить на сайт оплату wayforpay

    $120

    Требуется подключить оплату Wayforpay на сайт для покупки повышения профиля на время. Необходимо реализовать шлюз на основе существующих платежных систем (Stripe, PayPal, Coinbase). Скрипт и ключи будут предоставлены исполнителю, документация к скрипту отсутствует, но доступна информация по API Wayforpay.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Решить проблему с отображением заголовков в письмах

    $30

    Необходимо решить проблему с отображением заголовков в письмах. Ожидается опыт в веб-программировании для устранения ошибок и оптимизации работы системы. Все детали и требования указаны в техническом задании.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
$30
10 баллов
4 года назад
Решить проблему с отображением заголовков в письмах
Дмитрий - ответственный заказчик, с которым приятно работать! При работе с Дмитрием хорошо слаживается коммуникация, он всегда вносит адекватные правки и предложения. Также удивило то, что человек сам оплатил работу без напоминаний, что бывает очень редко. С удовольствием поработаю с Дмитрием еще на других проектах!
Работа была выполнена в полном объеме и в указанный срок. Все пожелания были выполнены. Я доволен проделанной работой. Рекомендую
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