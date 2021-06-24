nikitishin

Дмитрий - ответственный заказчик, с которым приятно работать! При работе с Дмитрием хорошо слаживается коммуникация, он всегда вносит адекватные правки и предложения. Также удивило то, что человек сам оплатил работу без напоминаний, что бывает очень редко. С удовольствием поработаю с Дмитрием еще на других проектах!