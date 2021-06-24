nikitishin

Задача включает парсинг ссылок на товары интернет-магазина с сортировкой по наличию. Необходимо создать два файла: один для товаров в наличии, другой для отсутствующих. После сортировки требуется загрузить на сайт заголовки, фотографии, артикулы, цены, описания и характеристики доступных товаров.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $70Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
- $120
Требуется подключить оплату Wayforpay на сайт для покупки повышения профиля на время. Необходимо реализовать шлюз на основе существующих платежных систем (Stripe, PayPal, Coinbase). Скрипт и ключи будут предоставлены исполнителю, документация к скрипту отсутствует, но доступна информация по API Wayforpay.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо решить проблему с отображением заголовков в письмах. Ожидается опыт в веб-программировании для устранения ошибок и оптимизации работы системы. Все детали и требования указаны в техническом задании.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
4 года назад
Дмитрий - ответственный заказчик, с которым приятно работать! При работе с Дмитрием хорошо слаживается коммуникация, он всегда вносит адекватные правки и предложения. Также удивило то, что человек сам оплатил работу без напоминаний, что бывает очень редко. С удовольствием поработаю с Дмитрием еще на других проектах!
Ответный отзыв
Работа была выполнена в полном объеме и в указанный срок. Все пожелания были выполнены. Я доволен проделанной работой. Рекомендую