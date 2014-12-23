nikoletta2014

Юлия nikoletta2014

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Местопроживания: г.Улан-Удэ, [email protected].Цель:  удаленная работа, получениенового опыта 

Заработная плата: ПодоговоренностиОбразование: высшеепсихологическоеОпыт работы в интернете: написание ипродажа статей, обзоров, отзывов, постинг. Навыки работы с компьютером: науровне опытного пользователя: — Microsoft Office, Internet Explorer и др.

офисные программы Личностные качества: коммуникабельность,ответственность, усидчивость, внимательность, организаторские способности,  умение работать в команде, способности к быстрому обучению,

высокая работоспособность.

Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
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