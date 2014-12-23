Местопроживания: г.Улан-Удэ, [email protected].Цель: удаленная работа, получениенового опыта

Заработная плата: ПодоговоренностиОбразование: высшеепсихологическоеОпыт работы в интернете: написание ипродажа статей, обзоров, отзывов, постинг. Навыки работы с компьютером: науровне опытного пользователя: — Microsoft Office, Internet Explorer и др.

офисные программы Личностные качества: коммуникабельность,ответственность, усидчивость, внимательность, организаторские способности, умение работать в команде, способности к быстрому обучению,

высокая работоспособность.