Местопроживания: г.Улан-Удэ, [email protected].Цель: удаленная работа, получениенового опыта
Заработная плата: ПодоговоренностиОбразование: высшеепсихологическоеОпыт работы в интернете: написание ипродажа статей, обзоров, отзывов, постинг. Навыки работы с компьютером: науровне опытного пользователя: — Microsoft Office, Internet Explorer и др.
офисные программы Личностные качества: коммуникабельность,ответственность, усидчивость, внимательность, организаторские способности, умение работать в команде, способности к быстрому обучению,
высокая работоспособность.
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Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга