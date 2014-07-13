nirti

Максим nirti

 
34 годаУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка макета сайта

    Нужно сверстать респонсив сайт на чистом CSS , без фреймверков и разнести CSS стили на стили глобальные(сетка, шапка, подвал) и стили конкретной страницы. Есть еще 4 страницы с версией под мобилу. Исходник в скетче.

    CSSВерстка макета
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Улучщение юзабилити и дизайна для сайта

    Нужно переработать некоторые страницы, с целью улучшения юзабилити и достать сайт из 2000х. Что бы я предложил переделать. 1. Сортировки, может придумать другую схему сортировки или показа. 2. Фильтры, они сейчас скрыты под выпадающим списком и думаю их ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лого для магазина мебели

    $20

    Логотип для мебельного магазина "Мебель куб" Пожелания цвета: красный, салатовый По согласованию можно отойти от нарисованного макета или цветов.

    Логотипы и Знаки56 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать главную страницу и страницу с рекламой для карты

    Главная(A5): Похожая на ATAN_s.jpg Цвета и картинки можно брать с сайта есть гайд лайн http://atan.ru/guideline.pdf дизайн главной по возможности 2 варианта. Реклама(recl.png)(A5): блок 2, 3, 4 блок для рекламы блок 1 информацонный, в его нужно вписать: qr-cod сгенерю и дам и список телефонов: Справочная паромной ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн для сайта с онлайн вещанием.

    $250

    У нашего проекта есть несколько онлайн камер(http://live.uastreaming.net/), но для успешного развития проекта нужен дизайн. Примерный список пожеланий внизу. Главная: 1 Новостная лента(новости типа запуск новой камеры или нововведения в плеер или изменнеия в работе) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
lmscan
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Дизайн для сайта с онлайн вещанием.
Приятно работать. Задачи четкие, оплата своевременная. Рекомендую!
Работой доволен
Ответный отзыв