Нужно сверстать респонсив сайт на чистом CSS , без фреймверков и разнести CSS стили на стили глобальные(сетка, шапка, подвал) и стили конкретной страницы. Есть еще 4 страницы с версией под мобилу. Исходник в скетче.
- HTML-верстка28 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно переработать некоторые страницы, с целью улучшения юзабилити и достать сайт из 2000х. Что бы я предложил переделать. 1. Сортировки, может придумать другую схему сортировки или показа. 2. Фильтры, они сейчас скрыты под выпадающим списком и думаю их ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Логотип для мебельного магазина "Мебель куб" Пожелания цвета: красный, салатовый По согласованию можно отойти от нарисованного макета или цветов.Логотипы и Знаки56 заявокЗакрыт8 лет назад
Главная(A5): Похожая на ATAN_s.jpg Цвета и картинки можно брать с сайта есть гайд лайн http://atan.ru/guideline.pdf дизайн главной по возможности 2 варианта. Реклама(recl.png)(A5): блок 2, 3, 4 блок для рекламы блок 1 информацонный, в его нужно вписать: qr-cod сгенерю и дам и список телефонов: Справочная паромной ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
У нашего проекта есть несколько онлайн камер(http://live.uastreaming.net/), но для успешного развития проекта нужен дизайн. Примерный список пожеланий внизу. Главная: 1 Новостная лента(новости типа запуск новой камеры или нововведения в плеер или изменнеия в работе) ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад