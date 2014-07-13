Нужно переработать некоторые страницы, с целью улучшения юзабилити и достать сайт из 2000х. Что бы я предложил переделать. 1. Сортировки, может придумать другую схему сортировки или показа. 2. Фильтры, они сейчас скрыты под выпадающим списком и думаю их ...