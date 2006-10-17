Разработка ПО. От сайтов до бизнес-приложений и систем для мобильных устройств.
Дизайн: полиграфия, веб, логотипы.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
17 лет назад
Быстро и качественно. В отличие от других соискателей сам понял, что от него требуется. Рекомендую.
$0
10 баллов
17 лет назад
Программист супер, сделал то что требовалось! Спасибо!
$0
10 баллов
17 лет назад
Все сделал как и обещал - менее чем через два часа. ПРограмма была с описанием ( как запускать) исходники с коментариями ( на русском) Респект! Рекомендую.