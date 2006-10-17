nobunaga

Борис nobunaga

 
45 летУкраина/Днепр
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Разработка ПО. От сайтов до бизнес-приложений и систем для мобильных устройств.

Дизайн: полиграфия, веб, логотипы.

Детальнее о нас тут: http://stg-soft.com

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Отзывы заказчиков
hate-u
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$25
10 баллов
17 лет назад
(c/c++) Binary tree + functions
Быстро и качественно. В отличие от других соискателей сам понял, что от него требуется. Рекомендую.
M-PHP
41 год
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Маленький кусок кода на с++
Программист супер, сделал то что требовалось! Спасибо!
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Нужно сделать лабу. Client / Server
Все сделал как и обещал - менее чем через два часа. ПРограмма была с описанием ( как запускать) исходники с коментариями ( на русском) Респект! Рекомендую.