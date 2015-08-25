Требуется верстка и натяжка сайта на WP (https://drive.google.com/folderview?id=0B0-ghxiold2WfjdNMDN6NVVaaW0zQUIwQTd3TW1mYXJhRXo3RGlqT1FUZjFtSG1vZ3lZVUU#). Подробнее исполнителю, озвучьте пжлст сумму и сроки. Есть большая необходимость реализовать проект за 1-2 дня
Мы предлагаем вам:
Разработку с нуля под ключ
Доработку уже существующих проектов
Техническую поддержку и управление
Все виды продвижения
Аудит сайта
Мы осуществляем разработку сайтов любой сложности:
сайты-визитки, одностраничные сайты
информационные порталы
сайты-витрины
интернет-магазины
бизнес-порталы
Цена разработки web-сайта будет зависеть от:
Дизайна (шаблонный, уникальный, ваш собственный)
Функционала
Срочности заказа
Созданием и разработкой сайта наше с вами сотрудничество не ограничится. На протяжении всей жизни разработанных нами проектов, мы осуществляем их техническую поддержку и консультируем по любым вопросам, с ними связанными. Не знаете, где заказать сайт? Закажите его у нас!
ВНИМАНИЕ: Придите к нам с предложением другой фирмы и получите скидку на разработку в размере 20%!
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад