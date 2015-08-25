nocodeby

Груздов Вячеслав nocodeby

 
34 годаБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка сайта. Продвижение. СЕО. Сайты под ключ.

Мы предлагаем вам:

Разработку с нуля под ключ

Доработку уже существующих проектов

Техническую поддержку и управление

Все виды продвижения

Аудит сайта

Мы осуществляем разработку сайтов любой сложности:

сайты-визитки, одностраничные сайты

информационные порталы

сайты-витрины

интернет-магазины

бизнес-порталы

Цена разработки web-сайта будет зависеть от:

Дизайна (шаблонный, уникальный, ваш собственный)

Функционала

Срочности заказа

Созданием и разработкой сайта наше с вами сотрудничество не ограничится. На протяжении всей жизни разработанных нами проектов, мы осуществляем их техническую поддержку и консультируем по любым вопросам, с ними связанными. Не знаете, где заказать сайт? Закажите его у нас!

ВНИМАНИЕ: Придите к нам с предложением другой фирмы и получите скидку на разработку в размере 20%!

Сайт-визиткаАудит сайта

  • Верстка и натяжка на WP

    Требуется верстка и натяжка сайта на WP (https://drive.google.com/folderview?id=0B0-ghxiold2WfjdNMDN6NVVaaW0zQUIwQTd3TW1mYXJhRXo3RGlqT1FUZjFtSG1vZ3lZVUU#). Подробнее исполнителю, озвучьте пжлст сумму и сроки. Есть большая необходимость реализовать проект за 1-2 дня

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад