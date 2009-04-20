nokia6300

Сергей Имя nokia6300

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Принт на футболку

    $60

    Задание: Нарисовать и представить 2 принта на детскую футболку: 1 идея принта - для ребенка в возрасте от 1 до 7 лет. 2 идея принта- для ребенка в возрасте от 7 до 12 лет Вы можете оформить ...

    Дизайн продукции57 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • WordPress изменение прав Участникам

    Проблема в том что после добавления Участником статьи, он может ее редактировать и удалять. Схема такая он отправляет мне статью на проверку и я ее "Планирую" на определенную дату, но так как статья еще в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Excel вывод дат

    $5

    Допустим есть список в столбике "A". В столбик "B" нужно вывести даты начиная от любой даты, чтобы с новой строчки прибавлялся 1 день. Например: Принтер 16.05.2009 Сканер 17.05.2009 Наушники 18.05.2009 ... Мышка 26.06.2009 Подскажите как в столбик "B" выводить даты.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт рассылки объявлений

    Скрипт должен рассылать объявления на сайты объявлений автомобилей. Скрипт должен заполнять все поля объявления. (описание, фото, контакты и т.д.) Поддержка нескольких аккаунтов на одном сайте. (на некоторых сайтах ограничено количество подаваемых объявлений) Список сайтов: AvtoNet.ru AvtoMarket.ru Autonavigator.ru CarsGuru.ru Cars.ru Bibika.ru Infokar.ru Amobil.ru Usedcars.ru Bazar-Auto.ru ComAvto.ru Autogeo.ru Kupia.ru irr.ru 579.ru ta4ka.ru Slando.ru Autorion.ru Onauto.ru Autoseller.ru 5koleso.ru Autolook.ru Autoin.ru Auto2you.ru Autolot24.ru Carlson.ru Autonicks.ru

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить ошибку с поиском на сайте

    На сайте не работает поиск с русскими категориями. т.е. в поиске, когда выставляешь кол-во объявлений на странице так чтобы появились переходы по страницам объявлений, показывает только первую страницу, а на остальных пишется что не найдено ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Magir
Иван 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Excel вывод дат
Все ок
Очень положительный человек. Сразу помог разобраться в проблеме. Ставлю 10 баллов.
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