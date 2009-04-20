Задание: Нарисовать и представить 2 принта на детскую футболку: 1 идея принта - для ребенка в возрасте от 1 до 7 лет. 2 идея принта- для ребенка в возрасте от 7 до 12 лет Вы можете оформить ...
- $60Дизайн продукции57 заявокЗакрыт14 лет назад
Проблема в том что после добавления Участником статьи, он может ее редактировать и удалять. Схема такая он отправляет мне статью на проверку и я ее "Планирую" на определенную дату, но так как статья еще в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $5
Допустим есть список в столбике "A". В столбик "B" нужно вывести даты начиная от любой даты, чтобы с новой строчки прибавлялся 1 день. Например: Принтер 16.05.2009 Сканер 17.05.2009 Наушники 18.05.2009 ... Мышка 26.06.2009 Подскажите как в столбик "B" выводить даты.Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
Добавить функцию публиковать пост от любого имени в движок WordPress 2.7.1, чтобы имя можно было вписать вручную.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть скрипт парсер который парсит биды бегуна. Только к нему раньше шла база, а сейчас как бы ее нету, но устанавливается пустая таблица. Нужно разъяснить что к чему.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Шаблон DLE Развлекательная тематика, нужен простой и уникальный дизайн. Интересны ваши предложения.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен парсер сайтов. Подробности в ЛС.Веб-программирование26 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт добавления комментариев на сайт. Подробности в ЛС.Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Скрипт должен рассылать объявления на сайты объявлений автомобилей. Скрипт должен заполнять все поля объявления. (описание, фото, контакты и т.д.) Поддержка нескольких аккаунтов на одном сайте. (на некоторых сайтах ограничено количество подаваемых объявлений) Список сайтов: AvtoNet.ru AvtoMarket.ru Autonavigator.ru CarsGuru.ru Cars.ru Bibika.ru Infokar.ru Amobil.ru Usedcars.ru Bazar-Auto.ru ComAvto.ru Autogeo.ru Kupia.ru irr.ru 579.ru ta4ka.ru Slando.ru Autorion.ru Onauto.ru Autoseller.ru 5koleso.ru Autolook.ru Autoin.ru Auto2you.ru Autolot24.ru Carlson.ru Autonicks.ruВеб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
На сайте не работает поиск с русскими категориями. т.е. в поиске, когда выставляешь кол-во объявлений на странице так чтобы появились переходы по страницам объявлений, показывает только первую страницу, а на остальных пишется что не найдено ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад