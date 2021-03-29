nokiabagpipes

Ятманов nokiabagpipes

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка

Здравствуйте.

Качественная верстка и сайты под ключ.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/Nokiabagpipes

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, Javascript, PHP
  • Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
  • Адаптивная верстка/Резиновая верстка/Pixel Perfect;
  • Parallax;
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода;
  • Аккуратный, логичный, продуманный код;
  • Соблюдение стандартов W3C;
  • Использование спрайтов;
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web );
Время работы:

Online ПН - СБ с 9:00 MSK  до 02:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 30%. Либо постоплата за каждую страницу.

Гарантирую:

  • Качественную работу;
  • Соблюдение сроков;
  • Адекватную цену;
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Сбербанк
  • Альфабанк
  • Тинькоф
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.