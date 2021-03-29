Качественная верстка
Здравствуйте.
Качественная верстка и сайты под ключ.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/Nokiabagpipes
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, Javascript, PHP
- Кроссбраузерность (Chrome, Firefox, InternetExplorer, Safari Mac OS, Opera, Yandex, iOS, Android, Windows Phone).
- Адаптивная верстка/Резиновая верстка/Pixel Perfect;
- Parallax;
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода;
- Аккуратный, логичный, продуманный код;
- Соблюдение стандартов W3C;
- Использование спрайтов;
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web );
Online ПН - СБ с 9:00 MSK до 02:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 30%. Либо постоплата за каждую страницу.
Гарантирую:
- Качественную работу;
- Соблюдение сроков;
- Адекватную цену;
- Сбербанк
- Альфабанк
- Тинькоф
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.
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