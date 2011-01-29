nols

Александр nols

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
sereja_rwb
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Настроить выгрузку товаров в яндекс маркет
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Сделал все очень быстро и качественно
Ответный отзыв
mizer911
Михаил 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Залить БД на хостинг
Доволен сотрудничеством! Рекомендую!
Все сделал быстро и хорошо и недорого
Ответный отзыв
TextArt
Кирилл 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Написать статьи
Очень хороший заказчик. Грамотно поставленное задание, быстрая проверка и оплата всегда в срок!
Хороший исполнитель взялся за работу сразу без проволочек работу выполняет быстро и за разумную оплату
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
онлайн
$70
10 баллов
13 лет назад
Загрузка из xml файла
Положительный заказчик. Я значительно затянул сроки по некоторым причинам, Александр с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, за что ему огромное Спасибо! В общении приятен. Работа по предоплате, без проблем. ТЗ составлено грамотно, лишних вопросов не потребовалось. Оценка +10!
Справился с заданием на отлично. Сделал то что надо без пояснений от меня. Очень доволен полученным результатом его работы. Обязательно буду сотрудничать и далее
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WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$10
10 баллов
13 лет назад
Настроить шапку сайта в Joomla
Адекватный заказчик, четко поставлена задача, приятно работать с такими людьми, своевременная оплата, спасибо за отзыв!
Сделал все быстро и хорошо отнеся с пониманием даже предложил свои идеи по улудщению которые были приняты
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