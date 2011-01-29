нужно создать сайт по нашему тз
- Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно наполнять интернет магазины на движке VirtueMart товарами расматривается два варианта сотрудничества 1. написание проги дли закачки с прайс листов или интернет сайтов 2. введение (наполнение) товарами интернет магазинов с сайтов и прайс листовВеб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад
Магазину необходимо написать уникальные статьи. Темы связаны с группами товаров и торговыми марками. - по ключевым словам - уникальность по яндекс и Google - грамотная, без ошибок речьКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужно сделать аукцион на нашем сайте на джумле и вертуал мартеСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Настроить шапку сайта для джумлаПрочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно поправить выгрузку в маркетВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Связать базу данных связать бд с каталогом насайте сайт на джумле и вертуалмартБазы данных2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Залить бд на хостинг и настроить ееБазы данных1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно доработать сайт на джумле и вертуал марте добавить поля которые нам необходимы для заполненияВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Создать несложные банеры для сайтовБаннеры26 заявокЗакрыт13 лет назад
Готовая выгрузка в яндекс маркет выдаетет неправильные ссылки надо поправитьИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Настроить шапку сайта на joomlaПрочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна прога чтобы скачивала ексель файл с сайта поставшика обрабатывать его (приводить к определенному виду) и закибывать в вертуал март сделать как можно более автоматическимВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Скачать базу товаров с сайтов поствщиковВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создание обменного пункта для сайта на Joomle на отдельных отдельных страницахВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Настроить вставить рисунок (готовый) в шапк сайтаПрочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сделать на сайт счетчик реальных посетителейВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Поиск и дополнение картинок в интернет магазин на вертуал мартНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Настроить импорт товаров из эксель файлов в виртуал мартПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть товары есть сайты не удается сделать правильную рекламную компаниюПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 лет назад