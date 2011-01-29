Положительный заказчик. Я значительно затянул сроки по некоторым причинам, Александр с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, за что ему огромное Спасибо! В общении приятен. Работа по предоплате, без проблем. ТЗ составлено грамотно, лишних вопросов не потребовалось. Оценка +10!