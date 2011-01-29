Настроить шапку сайта в Joomla

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Завершен5 заявок184 просмотра

Настроить вставить рисунок (готовый) в шапк сайта

Joomla
14 лет назад
nols
45 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро и хорошо отнеся с пониманием даже предложил свои идеи по улудщению которые были приняты
Адекватный заказчик, четко поставлена задача, приятно работать с такими людьми, своевременная оплата, спасибо за отзыв!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад

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