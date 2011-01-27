Отвекторизовать в Autocad.

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Завершен1 заявка145 просмотров

Отвекторизовать 2 чертежа в Autocad.

Сроки 1 день.

500 руб за чертёж

http://intersed.ru/111.zip

AutoCAD
14 лет назад
juqovskiy
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Denevoen
Денис 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Настоящий профессионал. Сделал всё четко, качественно и что самое главное вовремя. Несмотря на то, что сначала ошибся в оценки сложности, взял все риски на себя и сделал работу. Рекомендую как честного человека. которому не страшно поручить даже самое сложное задание.
Не первый раз уже работаю с этим заказчиком. Оплату произвел сразу же после выполнения проекта в полном объеме. К возникшим в процессе работы проблемам отнесся понимающе.

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Denevoen
Денис 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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