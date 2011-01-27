Поправить шаблон на дле сайтике, пациент tver13.org Аська 13328один4.
Отвекторизовать в Autocad.
Отвекторизовать 2 чертежа в Autocad.
Сроки 1 день.
500 руб за чертёж
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Используя любую система для создания чертежей, необходимо создать план дома или этажа (несколько задач). Изначально вам будет дан сырой план и размеры комнат и дома. Конечный формат должен быть PDF. Пример сырого ...Прочее33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть несколько картинок, куда надо нанести размеры. Получится должно как в приложении. Т.е. надпись под наклоном и параллельно граням должна идти. Всего 7 различных профилей. Максимальный бюджет 300р + отзывПрочее16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
К украинскому фильму добавить английские субтитры. Длительность фильма 59 м., количество текста 10 ст. 14 шрифтом, перевод сделаю сам. Опыт роботы обязателен.Завершен14 лет назад
- $10
Здравствуйте есть поверпоинт презентация 6 слайдов надо из нее сделать 6 jpg вытянутых картинок В личку писать не надо оплата по фактуЗавершен14 лет назад
- $10
Создать две картинки-иконы для главной страницы Сайт inwip.com Вот эти картинки надо сделать индивидуальными или найти подходящие фото. нужны идеи.Завершен14 лет назад
- $5
Есть уже готовая "шапка" строительного сайта, нужно ее изменить, кое-что убрать, аккуратно добавив фотографии срубов.Завершен14 лет назад
- $5
В Internet Explorer неправильно отображаются некоторые тени. сайт http://artworks.com.ua Интересуют версии 7 и выше, шестой не трогайте. Тени должны отображатся точно так же как в остальных браузерах.Закрыт14 лет назад
Читать названиеЗавершен14 лет назад
Приветствую. Необходимо перевести растровое изображение в вектор (ai либо cdr).Закрыт14 лет назад