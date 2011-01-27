Отвекторизовать в Autocad.

Настоящий профессионал. Сделал всё четко, качественно и что самое главное вовремя. Несмотря на то, что сначала ошибся в оценки сложности, взял все риски на себя и сделал работу. Рекомендую как честного человека. которому не страшно поручить даже самое сложное задание.