3 скана рисунка/графика переделать в электр. виде

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Завершен8 заявок240 просмотров

Переделать из сканированного рисунка в электронный вид в автокаде или другом подходящем редакторе. Подготовить tiff для вставки в ворд.

В атаче пример скана.

AutoCAD
14 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Все выполнено качественно и в срок.Дмитрий - отличный специалист, способен решать сложные задачи.
Очень доволен работой с Александром. Чётко поставил задачу, вовремя утвердил, своевременно оплатил работу. Мои +10!

Заявки фрилансеров

dm_marchenko
Алекс 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов
14 лет назад

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