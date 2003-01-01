Переработать 2 пдф файла

Требуется изменить тектс на 2-х пдф файлах:

1) user-guide - это инструкция - нужно добавить русский текст инструкции - заменив какой то из существующих (французский наверное). Текст я дам

2) boomerangkaart - нужно надпись GUN JEZELF RUIMTE заменить на ...(троеточие) больше места в вашем доме

Тектс смогу завтра утром выслать - нужно завтра ко 3- часам дня гдето

Пишите сколько хотите за эту работу