Отвекторизовать 2 чертежа в Autocad. Сроки 1 день. 500 руб за чертёж http://intersed.ru/111.zip
Переработать 2 пдф файла
Требуется изменить тектс на 2-х пдф файлах:
1) user-guide - это инструкция - нужно добавить русский текст инструкции - заменив какой то из существующих (французский наверное). Текст я дам
2) boomerangkaart - нужно надпись GUN JEZELF RUIMTE заменить на ...(троеточие) больше места в вашем доме
Тектс смогу завтра утром выслать - нужно завтра ко 3- часам дня гдето
Пишите сколько хотите за эту работу
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