Переработать 2 пдф файла

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Закрыт9 заявок246 просмотров

Требуется изменить тектс на 2-х пдф файлах:

1) user-guide - это инструкция - нужно добавить русский текст инструкции - заменив какой то из существующих (французский наверное). Текст я дам

2) boomerangkaart - нужно надпись GUN JEZELF RUIMTE заменить на ...(троеточие) больше места в вашем доме

Тектс смогу завтра утром выслать - нужно завтра ко 3- часам дня гдето

Пишите сколько хотите за эту работу

14 лет назад
PetrovP
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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