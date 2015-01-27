php-программист

Здравствуйте.

Меня зовут Николай.

Я - php-программист. Имею представление об ООП. Стараюсь придерживаться стандартов кодирования PSR.

В работах использовал javascript, html5+css3, mysql.

Разрабатывал web-приложения на CMF MODx EVO(http://nemnovotour.by, http://сталица.рф), на CMS Joomla(http://sotikm.by).

Из последних проектов - web-приложения для проверки данных и автоматизации ведения табеля учёта рабочего времени на предприятии.

Обещаю грамотную работу по всем направлениям, которые описаны выше.

Спасибо за внимание и надеюсь на сотрудничество!