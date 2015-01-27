php-программист
Здравствуйте.
Меня зовут Николай.
Я - php-программист. Имею представление об ООП. Стараюсь придерживаться стандартов кодирования PSR.
В работах использовал javascript, html5+css3, mysql.
Разрабатывал web-приложения на CMF MODx EVO(http://nemnovotour.by, http://сталица.рф), на CMS Joomla(http://sotikm.by).
Из последних проектов - web-приложения для проверки данных и автоматизации ведения табеля учёта рабочего времени на предприятии.
Обещаю грамотную работу по всем направлениям, которые описаны выше.
Спасибо за внимание и надеюсь на сотрудничество!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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