novozheninnikita

Никита Новоженин novozheninnikitanovozheninnikita
28 летРоссия/Сергиев Посад
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Трендовый дизайн сайтов и лендингов (Стильно, оригинально, качественно)
Добрый день! Рад видеть Вас у себя на странице!
Мои навыки:
➣дизайн целевой страницы
➢дизайн сайта
➣разработка иконок
Инструменты:
➣ Adobe Photoshop
➢ Adobe Illustrator
➣ Sketch
ежедневно с 09:00 до 0:00 часов.
e-mail: [email protected]
Телефон: +7 (910) 825 82 90
Telegram: ссылка
Facebook: Профиль
СХЕМА РАБОТЫ:
1. Ознакомление с проектом.
2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).
3. Предоплата 10% от стоимости заказа.
4. В оговоренный срок я высылаю предварительные варианты проекта для подтверждения пожеланий.
6. Доплата, оставшихся 90% от стоимости заказа.
7. Готовый проект во всех необходимых форматах.
Действие аккаунта приостановлено!