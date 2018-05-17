novozheninnikita

Трендовый дизайн сайтов и лендингов (Стильно, оригинально, качественно)

Добрый день! Рад видеть Вас у себя на странице!

Мои навыки:

➣дизайн целевой страницы

➢дизайн сайта

➣разработка иконок

Инструменты:

➣ Adobe Photoshop

➢ Adobe Illustrator

➣ Sketch

ежедневно с 09:00 до 0:00 часов.

e-mail: [email protected]

Телефон: +7 (910) 825 82 90

Telegram: ссылка

Facebook: Профиль

СХЕМА РАБОТЫ:

1. Ознакомление с проектом.

2. Соглашение цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса).

3. Предоплата 10% от стоимости заказа.

4. В оговоренный срок я высылаю предварительные варианты проекта для подтверждения пожеланий.

6. Доплата, оставшихся 90% от стоимости заказа.

7. Готовый проект во всех необходимых форматах.