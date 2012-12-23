obelov

Олег obelov

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка форка QT-приложения создания скриншотов для RGhost

    Требуется создать открытый форк приложения ScreenCloud (https://github.com/olav-st/ screencloud), адаптировав его под использование в связке с файлообменником rghost.ru Требуется авторизация по API key, остальное в приложенном ТЗ За шаблон можно взять ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн фронтенда, использующего Bootstrap

    Требуется разработать дизайн фронтенда для сервиса. Ищем дизайнера, готового работать по-проектно, адекватно оценивать сроки и стоимость работ. ТЗ на текущий этап здесь: http://rghost.ru/private/42379785/e69286c3f82fbce2511b6f9a211679bd Ваша задача - ориентируясь на графические ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка фронтенда на RoR, Bootstrap

    Требуется разработать фронтенд для сервиса. Ищем программиста, готового работать по-проектно, адекватно оценивать сроки и стоимость работ. Примерные мокапы будут предоставлены по запросу. Ваша задача - используя Bootstrap сверстать полученные от дизайнера шаблоны ...

    Bootstrap
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

marlboro_x
Кир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Дизайн фронтенда, использующего Bootstrap
Bootstrap
Отличный заказчик, знает чего хочет. Было предоставлено грамотно составленное ТЗ. С оплатой все четко! Готов работать еще.
Оперативно отвечает и быстро решает поставленные задачи. Очень понравилось работать, будем обращаться ещё.
Ответный отзыв