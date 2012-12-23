Требуется создать открытый форк приложения ScreenCloud (https://github.com/olav-st/ screencloud), адаптировав его под использование в связке с файлообменником rghost.ru Требуется авторизация по API key, остальное в приложенном ТЗ За шаблон можно взять ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать дизайн фронтенда для сервиса. Ищем дизайнера, готового работать по-проектно, адекватно оценивать сроки и стоимость работ. ТЗ на текущий этап здесь: http://rghost.ru/private/42379785/e69286c3f82fbce2511b6f9a211679bd Ваша задача - ориентируясь на графические ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется разработать фронтенд для сервиса. Ищем программиста, готового работать по-проектно, адекватно оценивать сроки и стоимость работ. Примерные мокапы будут предоставлены по запросу. Ваша задача - используя Bootstrap сверстать полученные от дизайнера шаблоны ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
12 лет назад
Bootstrap
Отличный заказчик, знает чего хочет. Было предоставлено грамотно составленное ТЗ. С оплатой все четко! Готов работать еще.
Ответный отзыв
Оперативно отвечает и быстро решает поставленные задачи. Очень понравилось работать, будем обращаться ещё.