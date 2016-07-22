$250
Необходимо перенести механизмы и базу данных с одного сайта на другой, оба на PHP. Также требуется выполнить небольшие доработки существующих механизмов. Подробности в техническом задании.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
4 года назад
Необходимо перенести механизмы и базу данных с одного сайта на другой, оба на PHP. Также требуется выполнить небольшие доработки существующих механизмов. Подробности в техническом задании.
Сайт misintermed.ru Надо поменять стиль одной контактной формы по примеру другой. Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1yKMsB_18Q-QigX7ZCv5hZbED93OZNfv9NsE0WgclsU0/edit?usp=sharing
Дизайн иконок для делового веб-приложения. См. вложение.