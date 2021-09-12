oleks_kurylchyk

FullStack Web Developer

Здравствуйте, меня зовут Александр

Мои скили - Laravel / Javascript / Php / Jquery / Vue.js / Bootstrap.

Опит работы - 15 готовых сайтов, созданных с нуля.

Среди них лендинги, интернет-магазины, сайты-визитки.

Также имею опыт написания парсеров.

У меня также есть некоторый опыт улучшения SEO на сайте, а именно Schema.org и Opengraph.

Я участвовал в разработке системы B2B CRM, разработанной с использованием Laravel и Vue.js (SPA).

Имею опыт создания Pdf по шаблону с использованием Headless chrome.

Имею опыт разработки админ-панели на заказ