Высшее образование бухгалтер-экономист, юрист

Написание курсовых, рефератов, дипломных работ, по различным предметам. Опыт работы с документами MS Word (оформление согласно требований ВУЗов). Паскаль, базы данных, Open Office и др. Обработка различных текстов. Переводы текстов. Так же увлекаюсь написанием статей (спорт, искусство, музыка, мода, литература и т.д.)