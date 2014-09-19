Высшее образование бухгалтер-экономист, юрист
Написание курсовых, рефератов, дипломных работ, по различным предметам. Опыт работы с документами MS Word (оформление согласно требований ВУЗов). Паскаль, базы данных, Open Office и др. Обработка различных текстов. Переводы текстов. Так же увлекаюсь написанием статей (спорт, искусство, музыка, мода, литература и т.д.)
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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