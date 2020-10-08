Здравствуйте! Нужно заполнить карточки товара, наручные мужские часы - 5 наименований, - позиции загружены на платформу prom.ua. Описание должно быть продающим, побуждающим на покупку и уникальным. В тексте должны быть ключевые слова, предоставлю, если нужно. ...
- Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно заполнить карточки товара (наручные мужские и женские часы, количество около 750 наименований) на prom.ua. Описание должно быть продающим, побуждающим на покупку и уникальным. Картинки можно брать со сторонних сайтов (алиэкспресс...). Все поля характеристик ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно заполнить карточки товара (наручные мужские и женские часы, количество около 750 наименований) на prom.ua. Описание должно быть продающим, побуждающим на покупку и уникальным. Картинки можно брать со сторонних сайтов (алиэкспресс...). Все поля характеристик ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
Написать продающий текст (описание) для карточки товара "Мужские механические часы". Без конкретных характеристик (возможно), потому что конкретные характеристики под часы заполню отдельно после описания. Ключевые запросы: механические часы наручные часы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
1. Написать продающий текст для карточки товара "Платформа для отжиманий с упорами (доска для отжиманий)". Ключевые запросы: -доска для отжиманий -отжимания -платформа для отжиманий -правильные отжимания -тренажер для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Написать продающий текст для карточки товара «Набор детской безопасности". Требования: Заспамленность не выше: 49%. Вода не выше: 19%. Описание товара небольшое: 2-4 абзаца. Уникальное (на 95% по https://text.ru/) описание с вписанными в ...Продающие тексты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Написать продающий текст для карточки товара «Набор детской безопасности". Требования: Заспамленность не выше: 49%. Вода не выше: 19%. Описание товара небольшое: 2-4 абзаца. Уникальное (на 95% по https://text.ru/) описание с вписанными ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад