ollika20

Ольга ollika20

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Заполнить 5 карточек товара на пром.юа

    Здравствуйте! Нужно заполнить карточки товара, наручные мужские часы - 5 наименований, - позиции загружены на платформу prom.ua. Описание должно быть продающим, побуждающим на покупку и уникальным. В тексте должны быть ключевые слова, предоставлю, если нужно. ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Заполнить карточки товара на prom.ua

    Здравствуйте! Нужно заполнить карточки товара (наручные мужские и женские часы, количество около 750 наименований) на prom.ua. Описание должно быть продающим, побуждающим на покупку и уникальным. Картинки можно брать со сторонних сайтов (алиэкспресс...). Все поля характеристик ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Заполнить карточки товара на prom.ua

    Здравствуйте! Нужно заполнить карточки товара (наручные мужские и женские часы, количество около 750 наименований) на prom.ua. Описание должно быть продающим, побуждающим на покупку и уникальным. Картинки можно брать со сторонних сайтов (алиэкспресс...). Все поля характеристик ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать продающий текст (описание) для трех карточек товара.

    Написать продающий текст (описание) для карточки товара "Мужские механические часы". Без конкретных характеристик (возможно), потому что конкретные характеристики под часы заполню отдельно после описания. Ключевые запросы: механические часы наручные часы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать продающий текст для 2-х карточек товаров.

    1. Написать продающий текст для карточки товара "Платформа для отжиманий с упорами (доска для отжиманий)". Ключевые запросы:  -доска для отжиманий -отжимания -платформа для отжиманий -правильные отжимания -тренажер для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать продающий текст для карточки т-ра «Набор детской безопасности

    Написать продающий текст для карточки товара «Набор детской безопасности". Требования: Заспамленность не выше: 49%. Вода не выше: 19%. Описание товара небольшое: 2-4 абзаца. Уникальное (на 95% по https://text.ru/) описание с вписанными в ...

    Продающие тексты1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать продающий текст для карточки т-ра «Набор детской безопасности

    Написать продающий текст для карточки товара «Набор детской безопасности". Требования: Заспамленность не выше: 49%. Вода не выше: 19%. Описание товара небольшое: 2-4 абзаца. Уникальное (на 95% по https://text.ru/) описание с вписанными ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
$11
10 баллов
5 лет назад
Написать продающий текст (описание) для трех карточек товара.
Спасибо за очередное доверие! Только рекомендации!
Не первый раз работаю с Алексеем - рекомендую!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Написать продающий текст для 2-х карточек товаров.
Огромное спасибо за очередной заказ! Только рекомендации!
Как всегда на высоте! Качество исполнения и сроки на высоком уровне!
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Написать продающий текст для карточки т-ра «Набор детской безопасности
Всё отлично! Спасибо за заказ!
Довольна сотрудничеством. Качество на высоком уровне, выполнение раньше оговоренного срока.
Ответный отзыв