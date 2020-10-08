Здравствуйте! Нужно заполнить карточки товара (наручные мужские и женские часы, количество около 750 наименований) на prom.ua. Описание должно быть продающим, побуждающим на покупку и уникальным. Картинки можно брать со сторонних сайтов (алиэкспресс...). Все поля характеристик ...