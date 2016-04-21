olzhasmake

Олжас olzhasmake

 
31 годКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Графический дизайнер | UX/UI Дизайнер

- Дизайн мобильных приложений под iOS и Android

- Веб дизайн | Адаптивный дизайн

- Логотипы, фирменные стили и баннера

AndroidiOSПриложение для iOSДизайн мобильного приложения
Портфолио
Отзывы заказчиков
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Редизайн мобильного приложения
Обязательно рекомендуем к сотрудничеству! Очень хороший исполнитель с хорошим вкусом в дизайне. Спасибо!
Мало таких заказчиков, которые идут к тебе на встречу. Очень круто работать с такими людьми. Спасибо!
Ответный отзыв
for_art
Антон 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
8 лет назад
6 вариантов дизайна 1 страницы мобильного приложения
Олжас сделал все четко и быстро. Никаких затяжек по времени. Сотрудничать понравилось.
Очень приятно было сотрудничать с Антоном. Все четко расписал и объяснил. Ставлю 5 звезд!
Ответный отзыв
Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
$15/час
от $200от 7 дней
#48
Дизайн сайтов
нет отзывов
$12/час
от $200от 7 дней
#2673