Графический дизайнер | UX/UI Дизайнер
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Портфолио
- Onlinebank Design Concepts318 просмотров
- One Page - SanScrIT189 просмотров
- FitFood - мобильное приложение357 просмотров
- NEWAD - Creative Design Studio243 просмотра
- LookApp - Shopping App408 просмотров
- BIGAPP - Material Design448 просмотров
- Приложение-справочник448 просмотров
- Bank App402 просмотра
- Админ панель164 просмотра
- Туристическая компания159 просмотров
- ICome149 просмотров
- Interfood - сеть супермаркетов176 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Обязательно рекомендуем к сотрудничеству! Очень хороший исполнитель с хорошим вкусом в дизайне. Спасибо!
Ответный отзыв
Мало таких заказчиков, которые идут к тебе на встречу. Очень круто работать с такими людьми. Спасибо!
$40
10 баллов
8 лет назад
Олжас сделал все четко и быстро. Никаких затяжек по времени. Сотрудничать понравилось.
Ответный отзыв
Очень приятно было сотрудничать с Антоном. Все четко расписал и объяснил. Ставлю 5 звезд!
Дизайн мобильных приложений
2 отзыва
$15/час
от $200от 7 дней
#48
Дизайн сайтов
нет отзывов
$12/час
от $200от 7 дней
#2673