patsko

Alexey Patsko patsko

 
50 летФранция/Париж
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать кирилический шрифт по латинскому

    Есть фирменный фонт (5 разных фонтов), но там только латиница - нет кирилицы. Требуется разработать фонты с полной поддержкой кирилицы. Не представляю сколько это может стоить, жду предложений. http://www.screencast.com/users/Patsko/folders/Jing/media/f2876e3b-5029-4976-9f76-b3f91c22677a

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для Blackberry

    $1000

    Приложение должно интегрироваться с "родным" почтовым клиентом Blackberry так чтобы в меню почтового клиента появился еще один пункт меню выполняющий определенное действие. Разработчик должен иметь реальный опыт разработки native-приложений для Blackberry желательно с опытом прохождением ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн приложения на Flash

    $250

    Для разрабатываемого приложения требуется создать дизайн - UI элементы, кнопочки, иконки, рамочки, проч - в общем соответсвии со стилем уже имеющегося веб-сайта. Приложение разрабатывается на Flash/Flex, так что опыт разработки UI интефейсов для приложений на ...

    Дизайн интерфейсов и игр5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Аудио модуль на Flash/Flex

    $1000

    Требуется создание Flash-модуля для записи и базового редактирования аудио. Модуль должен включать: - возможность записи и воспроизведения - регулировка уровня записи (чувствительности микрофона) - визуализация waveform записи с возможность масштабирование (zoom-in/zoom-out) - выделение фрагмента, прослушивание фрагмента, очиска фрагмента - copy/cut/paste ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Клон сайта

    Клон http://twittearth.com/ Нужен такой же движок на базе "world timeline" другого сервиса. "World timeline" представляет собой XML фид с информацией о том 1. что (текст, картинка) 2. где (страна) и 3. когда (время) произошло.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
sotomajor
Гость 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Facebook-приложение
По мере выполнения проекта не возникало никаких проблем - спецификации были предоставлены в полной мере и составлены профессионально, все возникающие вопросы решались очень быстро. Самые лучшие впечатления от сотрудничества.
Проект выполнен на высоком уровне профессионализма, отличная коммуникация, результаты полностью соответствуют ожиданиям. Самые лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
MyNameIs
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Адаптировать Flash-счетчик к дизайну сайта
Внятное ТЗ, быстрая оплата. Только 10, приятно работать.
Все сделано оперативно, компетентно, профессионально. Thumbs Up!
Ответный отзыв