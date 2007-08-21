Есть фирменный фонт (5 разных фонтов), но там только латиница - нет кирилицы. Требуется разработать фонты с полной поддержкой кирилицы. Не представляю сколько это может стоить, жду предложений. http://www.screencast.com/users/Patsko/folders/Jing/media/f2876e3b-5029-4976-9f76-b3f91c22677a
- Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Приложение должно интегрироваться с "родным" почтовым клиентом Blackberry так чтобы в меню почтового клиента появился еще один пункт меню выполняющий определенное действие. Разработчик должен иметь реальный опыт разработки native-приложений для Blackberry желательно с опытом прохождением ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $250
Для разрабатываемого приложения требуется создать дизайн - UI элементы, кнопочки, иконки, рамочки, проч - в общем соответсвии со стилем уже имеющегося веб-сайта. Приложение разрабатывается на Flash/Flex, так что опыт разработки UI интефейсов для приложений на ...Дизайн интерфейсов и игр5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется создание Flash-модуля для записи и базового редактирования аудио. Модуль должен включать: - возможность записи и воспроизведения - регулировка уровня записи (чувствительности микрофона) - визуализация waveform записи с возможность масштабирование (zoom-in/zoom-out) - выделение фрагмента, прослушивание фрагмента, очиска фрагмента - copy/cut/paste ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Клон http://twittearth.com/ Нужен такой же движок на базе "world timeline" другого сервиса. "World timeline" представляет собой XML фид с информацией о том 1. что (текст, картинка) 2. где (страна) и 3. когда (время) произошло.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо спортировать плагин для Firefox на Internet Exlorer. Опыт разработки или портирования плагинов для Internet Explorer обязателен. Подробности по email - [email protected]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо создание приложения для Facebook. Опыт разработки facebook-приложений очень желателен. Подробности на [email protected]. АлексейВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Адаптировать flash-одометр http://www.agavegroup.com/?p=60 к дизайну и стилю сайта. Пишите email на [email protected]Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо создание 3 иконок в нескольких разрешениях (все - pixelart для WEB) по существующем hi-res прототипам. Подробности - [email protected]Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
ищу разрабочика для создания Plugin-а для броузера (IE, Firefox). Подробности по email: [email protected]Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад