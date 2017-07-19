pavelgoncharov

Нам нужно подключить наш оффер в CPA-сети. Задача собрать контактные е-майл из списка CPA-сетей. Список предоставляем. Отправить письмо с нашим предложением на контактные данные. Письмо для всех будет одинаковое. Отправка будет с нашего корпоративного емайл ящика. План: 100 ...