pavelgoncharov

Павел Гончаров pavelgoncharov

 
43 годаРоссия/Пенза
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Спрограммировать Android-приложение ()задача для Junior-уровня)

    $80

    Простое приложение которое проверяет URL по параметрам, а затем показывает либо тест с несколькими вариантами ответа, либо сайт по ссылке. Результатом работы должно быть опубликованное в Гугл Сторе приложение. Аккаунты и все необходимое предоставим.

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Собрать android-приложение на констукторе Thunkable (Junior Android)

    $80

    Задание для Junior Android программиста. Нужно собрать простое приложение "тест твоей личности". Для сбора нужно использовать конструктор приложений Thunkable. Внутри приложения, дополнительно к тесту должна быть реализована переадресация на нужный сайт посредством проверки определенных параметров. Результатом работы должно ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать контакты и разослать письмо с предложением (НЕ СПАМ)

    $20

    Нам нужно подключить наш оффер в CPA-сети. Задача собрать контактные е-майл из списка CPA-сетей. Список предоставляем. Отправить письмо с нашим предложением на контактные данные. Письмо для всех будет одинаковое. Отправка будет с нашего корпоративного емайл ящика. План: 100 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Написать нативное iOS-приложение

    Нужно написать нативное iOS-приложение, только для iPhone + серверную часть к нему. В приложении всего примерно 10 экранов.  Функционал: [list][*]аутентификация пользователей ([url=https://firebase.google.com/]Firebase SDK[/url])[*]чат ([url=https://firebase.google.com/]Firebase SDK[/url])[*]индивидуальные рекомендации по выбору собеседников[*]встроенные покупки - подписки[/list] Более подробное ТЗ предоставлю по запросу. Пожалуйста, в отклике прикладывайте ...

    iOSFirebase
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 3 статьи в бизнес-группу компании в ФБ, тематика игры

    Нужно написать 3 статьи в блог на Медиуме /репост в группу компании в ФБ.  Сейчас группа пустая, статьи нужны для первоначального заполнения. Тематика статей - рынок РС-игр. Тексты дб легкие, приятные для чтения. Только копирайт. Для людей, а ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ilart1991
Артём 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Спрограммировать Android-приложение ()задача для Junior-уровня)
Четкая постановка задачи, своевременная коммуникация.
Понравилось работать с Артемом - ответственный исполнитель. Задает много вопросов, что хорошо. Все выполнено быстро и качественно в срок.
Ответный отзыв
Ex3muct
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Собрать контакты и разослать письмо с предложением (НЕ СПАМ)
Все в лучшем виде. Рекомендую!
Отлично справился с задачей по рассылке писем! Грамотный, адекватный работник.
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