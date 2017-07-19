pavelgoncharov

Простое приложение которое проверяет URL по параметрам, а затем показывает либо тест с несколькими вариантами ответа, либо сайт по ссылке. Результатом работы должно быть опубликованное в Гугл Сторе приложение. Аккаунты и все необходимое предоставим.
- $80Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад
- $80
Задание для Junior Android программиста. Нужно собрать простое приложение "тест твоей личности". Для сбора нужно использовать конструктор приложений Thunkable. Внутри приложения, дополнительно к тесту должна быть реализована переадресация на нужный сайт посредством проверки определенных параметров. Результатом работы должно ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Нам нужно подключить наш оффер в CPA-сети. Задача собрать контактные е-майл из списка CPA-сетей. Список предоставляем. Отправить письмо с нашим предложением на контактные данные. Письмо для всех будет одинаковое. Отправка будет с нашего корпоративного емайл ящика. План: 100 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно написать нативное iOS-приложение, только для iPhone + серверную часть к нему. В приложении всего примерно 10 экранов. Функционал: [list][*]аутентификация пользователей ([url=https://firebase.google.com/]Firebase SDK[/url])[*]чат ([url=https://firebase.google.com/]Firebase SDK[/url])[*]индивидуальные рекомендации по выбору собеседников[*]встроенные покупки - подписки[/list] Более подробное ТЗ предоставлю по запросу. Пожалуйста, в отклике прикладывайте ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать 3 статьи в блог на Медиуме /репост в группу компании в ФБ. Сейчас группа пустая, статьи нужны для первоначального заполнения. Тематика статей - рынок РС-игр. Тексты дб легкие, приятные для чтения. Только копирайт. Для людей, а ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад