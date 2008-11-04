pavelredko

Наталья, добрый день! нас интересует дизайн интерьера для квартиры на 43 квадрата. У нас пока нет всех размеров, потому хотим сделать все в несколько шагов. Фотореалистичная визуализация не нужна. Надо понять расстановку мебели, розеток. [list=1][*]для начала повторить ...
продвижение в Европе и Америке:
1. привлечение пользователей для стартапов (комьюнити бета-тестеров, конетекст, ФБ)
2. контент-маркетинг
3. почтовый маркетинг
4. аналитика
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1. user acquisition for startups (beta-testing, Fb, SEO, PPC)
2. content marketing
3. email marketing
4. analytics
- Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт3 года назад
Миша, добрый день! нас интересует дизайн интерьера для квартиры на 43 квадрата. У нас пока нет всех размеров, потому хотим сделать все в несколько шагов. 1. для начала повторить план из вложения в 2D. ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт3 года назад
Сергей, добрый день!нас интересует дизайн интерьера для квартири на 43 квадрата. У нас пока нет всех размеров, потому хотим сделать все в несколько шагов. 1. для начала повторить план из вложения в 2D. 2. мы собираем размеры и ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт3 года назад
Сергей, добрый день! нас интересует дизайн интерьера для квартири на 43 квадрата. У нас пока нет всех размеров, потому хотим сделать все в несколько шагов. 1. для начала повторить план из вложения в 2D. 2. мы собираем размеры ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо закончить дизайн бренбука и сделать дизайн сайта на 10 страниц. Есть все сопроводительные документы и ваерфреймы. В бренбуке необходимо обратить внимание на слайд 6, 14 и дальше.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт4 года назад
Есть проект, сделанный на NodeJs и Google Chrome Lighthouse, с применением вью. Его необходимо пофиксить на беке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
необходимо сделать около 20 моделей конструкций окон и фасадов в виде 3д картинок. Например, повторить окно Морского собора в Питере. Чертежи есть, сечение конструкции тоже. Какие цены и сроки?3D-графика12 заявокЗакрыт11 лет назад
Ожидаемый объем работ: 1. правки сценария или написание своего 2. подготовка материалов фильма: съемки в Украине - до двух съемочных дней, координации съемок в Беларусии (два-три дня). От украинской стороны ожидается описание требований для беларусской съемочной группы. ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт15 лет назад