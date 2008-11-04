pavelredko

Павел pavelredko

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
digital marketing, mostly EN markets

продвижение в Европе и Америке: 

1. привлечение пользователей для стартапов (комьюнити бета-тестеров, конетекст, ФБ)

2. контент-маркетинг

3. почтовый маркетинг

4. аналитика

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1. user acquisition for startups (beta-testing, Fb, SEO, PPC)

2. content marketing

3. email marketing 

4. analytics 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интерьера для квартиры на 43 квадрата

    Наталья, добрый день! нас интересует дизайн интерьера для квартиры на 43 квадрата. У нас пока нет всех размеров, потому хотим сделать все в несколько шагов. Фотореалистичная визуализация не нужна. Надо понять расстановку мебели, розеток.  [list=1][*]для начала повторить ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн интерьера для квартиры на 43 квадрата

    Миша, добрый день! нас интересует дизайн интерьера для квартиры на 43 квадрата. У нас пока нет всех размеров, потому хотим сделать все в несколько шагов. 1. для начала повторить план из вложения в 2D. ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интерьер квартиры на 43 квадрата

    Сергей, добрый день!нас интересует дизайн интерьера для квартири на 43 квадрата.  У нас пока нет всех размеров, потому хотим сделать все в несколько шагов. 1. для начала повторить план из вложения в 2D.  2. мы собираем размеры и ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн интерьера

    Сергей, добрый день! нас интересует дизайн интерьера для квартири на 43 квадрата.  У нас пока нет всех размеров, потому хотим сделать все в несколько шагов. 1. для начала повторить план из вложения в 2D.  2. мы собираем размеры ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн бренд-бука и сайта

    $100

    Необходимо закончить дизайн бренбука и сделать дизайн сайта на 10 страниц. Есть все сопроводительные документы и ваерфреймы. В бренбуке необходимо обратить внимание на слайд 6, 14 и дальше.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • 3d модели

    необходимо сделать около 20 моделей конструкций окон и фасадов в виде 3д картинок. Например, повторить окно Морского собора в Питере. Чертежи есть, сечение конструкции тоже. Какие цены и сроки?

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Корпоративный фильм

    Ожидаемый объем работ: 1. правки сценария или написание своего 2. подготовка материалов фильма: съемки в Украине - до двух съемочных дней, координации съемок в Беларусии (два-три дня). От украинской стороны ожидается описание требований для беларусской съемочной группы. ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад