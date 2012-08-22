pavelvolynet

Павел pavelvolynet

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

timurShneider
Тимур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Волынец Павел (pavelvolynet)2
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
timurShneider
Тимур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Волынец Павел (pavelvolynet)
Качественная работа! 1. Подход к делу с интересом 2. Грамотные советы 3. Высокая скорость работы 4. Адекватная цена Всем рекомендую! Продолжаем сотрудничать.
Грамотный и обязательный заказчик, а главное знает чего он хочет и умеет выражать свои мысли, это огромный плюс, редко такое встречается. Интересные проекты и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать и далее. Спасибо.
Ответный отзыв
stasafon
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Разработка дизайна сайта
Сделал качественно и быстро! Мне понравилось!
Был рад сотрудничать, удачи в проектах!))
Ответный отзыв
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Дизайн + вёрстка пары одностраничников
Сработались нормально. Павел успешно выполнил поставленную задачу с учётом моих, местами занудных, требований:)
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга