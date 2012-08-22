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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
12 лет назад
Качественная работа! 1. Подход к делу с интересом 2. Грамотные советы 3. Высокая скорость работы 4. Адекватная цена Всем рекомендую! Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Грамотный и обязательный заказчик, а главное знает чего он хочет и умеет выражать свои мысли, это огромный плюс, редко такое встречается. Интересные проекты и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать и далее. Спасибо.
$100
10 баллов
13 лет назад
Сделал качественно и быстро! Мне понравилось!
Ответный отзыв
Был рад сотрудничать, удачи в проектах!))
$35
10 баллов
13 лет назад
Сработались нормально. Павел успешно выполнил поставленную задачу с учётом моих, местами занудных, требований:)
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4 отзыва
от $100
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