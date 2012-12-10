Приватно для Волынец Павел (pavelvolynet)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки140 просмотров

Дизайн сайта.

ТЗ и комментарии переданы дополнительно.

Работаем итерационно до утверждения дизайна.

13 лет назад
timurShneider
Тимур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pavelvolynet
Павел 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней
Качественная работа! 1. Подход к делу с интересом 2. Грамотные советы 3. Высокая скорость работы 4. Адекватная цена Всем рекомендую! Продолжаем сотрудничать.
Грамотный и обязательный заказчик, а главное знает чего он хочет и умеет выражать свои мысли, это огромный плюс, редко такое встречается. Интересные проекты и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать и далее. Спасибо.

Заявки фрилансеров

pavelvolynet
Павел 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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