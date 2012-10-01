Шапка сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок346 просмотров

Сайт http://itsystem.kz необходимо сделать шапку для сайта, разработать лого (дополнительно этот же лого в формате gif GIF (размер 120x60 пикселей))В шапке должный присутствовать все элементы лого, слоган, форма проверки доменов, авторизация/ регистрация.Преобладают синие-голубые тона.Верхнее меню убираем.

Приветствуется:

- оригинальные идеи

- если под шапку будет редизайн сайта-увеличим оплату до 100-120 WMZ (в этом случае верстка)

13 лет назад
parallaksus
Наталья 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

yuriy_levytskyy
Юрий Левицкий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
2 дня
Спасибо за труды...
Норм.

Заявки фрилансеров

yuriy_levytskyy
Юрий Левицкий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать дизайн интернет-магазина

    $250

    Необходимо доработать дизайн интернет-магазина (есть эскиз, который нравится в jpg). Также необходимо разработать 5 внутренних страниц (товар, каталог, корзина). По ним есть блок-схемы (четко что и где). При хорошей скорости и качестве - постоянное сотрудничество. ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн интерфейсов интернет-сервиса

    Требуется создать ряд интерфейсов для онлайн-сервиса (10 основных + 10-15 промежуточных). Для каждого интерфейса есть блочный прототип и ТЗ. Интерфейс должен быть интуитивно понятным. Главное в интерфейсах структура, а не ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать копию дизайна с некоторыми правками

    Хочу чтобы сделали psd из этого дизайна: http://templates.entheosweb.com/template_number/31400/31447.swf конкретно должно быть 4-5 слоя с шариками, которые летают (разных полутонов): Этот парень с девушкой с ленточкой красной, как появляется на ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новый дизайн для проекта flipstory.ru

    Доброго времени суток. У нас есть проект flipstory.ru... Нам для него нужен новый дизайн сайта и верстка для prestashop с полной стилизацией от личного кабинета до оформления заказа... предпочтения (сайты основанные ...

    PrestaShop
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна для интернет-магазина

    Нужен дизайн для интернет-магазина, на уровне http://www.sapato.ru/ и http://www.lamoda.ru/. Требования к качеству высокие, нужно будет тщательно проработать все элементы витрины, каталога и страницы одного товара, отрисовать картинки для баннеров и т.д. Требования к ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта фестиваля

    $75

    Дизайн сайта для благотворительного фестиваля. Дизайн сделать в виде сцены (по фото), на которой выступают участника, а в центре сцены расположить контент. Бюджет 75$ Работа срочная, в идеале в субботу сдать утвержденный ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн нового сайта

    Необходимо разработать не сложный и вместе с тем стильный, серьезный дизайн сайта. Вся информация во вложении. Подробности и условия работы - исполнителю. Указывайте стоимость и сроки. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо, используя плагин jsPlumb, написать API

    Необходимо, используя плагин jsPlumb, написать API, которое передавало бы какой-то JSON объект программной части и на основе полученных данных строило бы схему, состоящую из определенных иконок и соединителей между ними (сама схема реализуется за счет ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад