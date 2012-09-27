Требуется кретивный дизайн интернет магазина + верстка psd под 1с битрикс
Новый дизайн для проекта flipstory.ru
Доброго времени суток.
У нас есть проект flipstory.ru...
Нам для него нужен новый дизайн сайта и верстка для prestashop
с полной стилизацией от личного кабинета до оформления заказа...
предпочтения (сайты основанные на белом пространстве)
Логотип остается как есть.
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