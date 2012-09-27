Разработка дизайна для интернет-магазина

Нужен дизайн для интернет-магазина, на уровне http://www.sapato.ru/ и http://www.lamoda.ru/. Требования к качеству высокие, нужно будет тщательно проработать все элементы витрины, каталога и страницы одного товара, отрисовать картинки для баннеров и т.д.

Требования к исполнителю - адекватность, быть на связи в рабочее время по Москве, выдерживать сроки. Жду предложений по ценам и срокам, ссылки на аналогичные работы в портфолио обязательны. Подробное техзадание есть, будет обсуждаться с выбранными кандидатами.

Также нужна команда программистов под этот проект, можем рассмотреть сразу вариант "магазин под ключ", т.е. дизайн+программинг.