простинький дизайн сайта.хостинг webasyst.сайт www.drakon-mo.ru.Надо сделать под доставку суши.роллов и европейской кухни
Разработка дизайна для интернет-магазина
Нужен дизайн для интернет-магазина, на уровне http://www.sapato.ru/ и http://www.lamoda.ru/. Требования к качеству высокие, нужно будет тщательно проработать все элементы витрины, каталога и страницы одного товара, отрисовать картинки для баннеров и т.д.
Требования к исполнителю - адекватность, быть на связи в рабочее время по Москве, выдерживать сроки. Жду предложений по ценам и срокам, ссылки на аналогичные работы в портфолио обязательны. Подробное техзадание есть, будет обсуждаться с выбранными кандидатами.
Также нужна команда программистов под этот проект, можем рассмотреть сразу вариант "магазин под ключ", т.е. дизайн+программинг.
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