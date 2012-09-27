Дизайн сайта фестиваля

Дизайн сайта для благотворительного фестиваля.

Дизайн сделать в виде сцены (по фото), на которой выступают участника, а в центре сцены расположить контент.

Бюджет 75$

Работа срочная, в идеале в субботу сдать утвержденный (с правками) макет

Без портфолио кандидатов не рассматриваю!