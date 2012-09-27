Дизайн сайта фестиваля

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок140 просмотров

Дизайн сайта для благотворительного фестиваля.

Дизайн сделать в виде сцены (по фото), на которой выступают участника, а в центре сцены расположить контент.

Бюджет 75$

Работа срочная, в идеале в субботу сдать утвержденный (с правками) макет

Без портфолио кандидатов не рассматриваю!

13 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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