Требуется создать ряд интерфейсов для онлайн-сервиса (10 основных + 10-15 промежуточных). Для каждого интерфейса есть блочный прототип и ТЗ. Интерфейс должен быть интуитивно понятным. Главное в интерфейсах структура, а не ...
Доработать дизайн интернет-магазина
Необходимо доработать дизайн интернет-магазина (есть эскиз, который нравится в jpg). Также необходимо разработать 5 внутренних страниц (товар, каталог, корзина). По ним есть блок-схемы (четко что и где). При хорошей скорости и качестве - постоянное сотрудничество. Бюджет - 150 у.е.
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