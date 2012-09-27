Доброго времени суток. У нас есть проект flipstory.ru... Нам для него нужен новый дизайн сайта и верстка для prestashop с полной стилизацией от личного кабинета до оформления заказа... предпочтения (сайты основанные ...
Сделать копию дизайна с некоторыми правками
Хочу чтобы сделали psd из этого дизайна:
http://templates.entheosweb.com/template_number/31400/31447.swf
конкретно должно быть 4-5 слоя с шариками, которые летают (разных полутонов):
Этот парень с девушкой с ленточкой красной, как появляется на макете
Меню такое же как здесь, только при наведение просто появляется белый кружок
Логотип прикладываю
Под логотипом должна быть ТЕЛЕФОН + большие крупные серого цвета в квадратиках, при наведении становящиеся красными иконки: VK, SKYPE, MAIL
Вместо фуллскрина небольшие иконки стилизованные лайки VK, FB, TW, MAILRU, ODNOKLASSNIKI
Вместо саунда, должна быть ссылка задать вопрос
ПРи клике на любое меню, должно появляться полупрозрачный фон белого цвета (прозрачность 90%) с тенюшкой, над парой, при этом слева оставаться телефон, лого и все другие элементы. В этом блоке должен располагаться текст (здесь нужно добавить как выглядеть список, постраничная навигация, таблица, отступ между Р, + заголовки
лого
http://cs5198.userapi.com/u14715719/-6/x_e22d078b.jpg
шрифт Brush Script , там несколько есть надо что бы I располагались рядом и шрифт жирный
возможные картинки:
http://images1.fanpop.com/images/image_uploads/Step-Up-2-step-up-2-the-streets-904673_451_600.jpg
http://s1.okino.ua/films/i/5/4/1/okino.ua-step-up-3-d-82541-a.jpg
http://mygazeta.com/i/2011/08/vecher-salsa.jpg
http://images1.fanpop.com/images/image_uploads/Step-Up-2-step-up-2-the-streets-904672_451_600.jpg
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