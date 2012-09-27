Сделать копию дизайна с некоторыми правками

Хочу чтобы сделали psd из этого дизайна:

http://templates.entheosweb.com/template_number/31400/31447.swf

конкретно должно быть 4-5 слоя с шариками, которые летают (разных полутонов):

Этот парень с девушкой с ленточкой красной, как появляется на макете

Меню такое же как здесь, только при наведение просто появляется белый кружок

Логотип прикладываю

Под логотипом должна быть ТЕЛЕФОН + большие крупные серого цвета в квадратиках, при наведении становящиеся красными иконки: VK, SKYPE, MAIL

Вместо фуллскрина небольшие иконки стилизованные лайки VK, FB, TW, MAILRU, ODNOKLASSNIKI

Вместо саунда, должна быть ссылка задать вопрос

ПРи клике на любое меню, должно появляться полупрозрачный фон белого цвета (прозрачность 90%) с тенюшкой, над парой, при этом слева оставаться телефон, лого и все другие элементы. В этом блоке должен располагаться текст (здесь нужно добавить как выглядеть список, постраничная навигация, таблица, отступ между Р, + заголовки

лого

http://cs5198.userapi.com/u14715719/-6/x_e22d078b.jpg

шрифт Brush Script , там несколько есть надо что бы I располагались рядом и шрифт жирный

возможные картинки:

http://images1.fanpop.com/images/image_uploads/Step-Up-2-step-up-2-the-streets-904673_451_600.jpg

http://s1.okino.ua/films/i/5/4/1/okino.ua-step-up-3-d-82541-a.jpg

http://mygazeta.com/i/2011/08/vecher-salsa.jpg

http://images1.fanpop.com/images/image_uploads/Step-Up-2-step-up-2-the-streets-904672_451_600.jpg