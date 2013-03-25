Требуется минимальный дизайн одного из сайтов. Дизайн может быть и простой, но имеет множество разных элементов: 1. Иконки 2. Элементы форм 3. Элементы соц. сетей 4. Различные кнопки. ...
Приватно для Волынец Павел (pavelvolynet)2
Реализовать дизайн сайта в соответствии с предоставленными требованиями и документами.
Работаем итерационно до полного утверждения дизайна.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн для сервиса заказа еды. По своей сути будет организован как интернет магазин на базе joomla+joomshopping или virtuemart или wordpress с модулем интернет-магазина (пока определяюсь) Нужно 2 шаблона: один для ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать стильную шапку для интернет магазина. Все вопросы в аську 400898634Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно воспроизвести дизайн как в приложении с доработками: 1.Заменить кресло камином в золотом резном окладе 2. Добавить логотип со шрифтом под резное дерево в золоте. 3. Минимальное изменение надписей. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется сделать дизайн сайта с вёрсткой под Джумла. Страницы: Главная, Внутренние, Галерея, Контакты. 1. Сделать фон, похожий на падающие конфети, можно добавить звезд шестиконечных. 2. Логотип сделать золотым переливающимся ( как текст Gold) ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищется дизайнер на попроектную работу. Недорогой, но опытный. В ближайший месяц, два- 2-3 сайта. Если устроит цена и портфолио- сработаемся! Пишем цену за комплексный дизайн сайта на примере своего портфолио!Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Скетч во вложении. Дизайн нужно будет отрисовать в трех цветовых гаммах (Синий, красный, зеленый.)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день. Нужен макет под этот сайт http://www.workininternet.ru/ , рассмотрю все варианты.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть сайт молодежно-развлекательной тематики Facepook.me, нужен человек с опытом (с портфолио), который нарисует стильный, молодежно-развлекательный, социальный дизайн для сайта. Нужно нарисовать несколько страниц: http://facepook.me/ - главная http://facepook.me/pic/1936 - ссылка ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад