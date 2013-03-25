Приватно для Волынец Павел (pavelvolynet)2

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка152 просмотра

Реализовать дизайн сайта в соответствии с предоставленными требованиями и документами.

Работаем итерационно до полного утверждения дизайна.

13 лет назад
timurShneider
Тимур 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pavelvolynet
Павел 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

pavelvolynet
Павел 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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